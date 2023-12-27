Хейлунд о первом голе в АПЛ: «Я самый счастливый человек на свете. Надеюсь, что смогу развить это и двигаться дальше»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд высказался о первом забитом мяче в АПЛ.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил победный гол в ворота «Астон Виллы» в 19-м туре чемпионата Англии (3:2). Это был 15-й матч датчанина в рамках АПЛ.

«Прошло много времени, но да, я очень счастлив. Сейчас я самый счастливый человек на свете. Это было видно и по празднованию. Как сказал Гарначо, мы верили в себя до самого конца и сегодня одержали победу».

О том, насколько тяжело было ждать первого гола в чемпионате

«Как уже говорил тренер, я забил несколько голов в Лиге чемпионов, но, конечно, прошло некоторое время, прежде чем я смог забить в Премьер-лиге. Теперь у меня это получилось, и я надеюсь, что смогу просто развить это и продолжать двигаться дальше. 

Да, я помню гол. Удар с отскоком от штанги, хорошее завершение, так что я счастлив. Я также рад за нашу тройку нападающих, потому что сегодня мы проявили сильный характер и уверенность в себе», – сказал Хейлунд.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дальше как по маслу...))
+5
-1
+4
Самый счастливый человек - это который при 0:2 на камбэк поставил
+4
-2
+2
теперь эту машину никто не остановит. успехов!
+2
-1
+1
Расмусу удачи, хочется надеяться, что он все-таки будет забивать чаще.

Особенно если ему в этом остальная команда будет помогать)))
+3
-2
+1
первый пошел. ну все, теперь, точно бомбардиром сезона будет
+1
-1
0
Стоит признать моментально принял решение и вложился, не стал обрабатывать и выдумывать
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий