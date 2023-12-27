Бруну о неудачах «МЮ»: «Начинаешь думать: «Достаточно ли я хорош, чтобы быть здесь?»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Расмус Хейлунд Футбол

Бруну Фернандеш признался, что игроки «Ман Юнайтед» сомневались в себе.

Вчера «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» (3:2), хотя до 59-й минуты уступал со счетом 0:2.

«Вера должна быть, потому что, если вы не верите друг в друга, будет сложно. Очевидно, в последние дни были некоторые сомнения, даже в себе. Начинаешь думать: «Достаточно ли я хорош, чтобы быть здесь?» Это нормально, когда что-то идет не так.

Такие победы – способ преодолеть это и добиться результатов, даже когда дела идут не очень хорошо».

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«Нам нужно было это. Нападающий должен забивать. Мы хотим, чтобы у наших нападающих была уверенность, которая позволит им больше забивать. Он знает, что давление будет – все-таки играет за один из крупнейших клубов мира. К этому нужно привыкать.

Надеюсь, впереди его еще многое ждет, потому что нам очень нужны его голы. Не только от него, но и от всех нападающих в команде», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Amazon Prime.

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11 комментариев
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Бруну о «МЮ»: «Начинаешь думать: «Достаточно ли я хорош, чтобы быть не здесь?»
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Как раз хорош для середняка вроде маню
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