Алаев о клубах РПЛ в Суперлиге: «Будет обращение – проанализируем на соответствие уставам РФС и УЕФА. После можно будет размышлять»
Александр Алаев оценил шансы на участие российских клубов в Суперлиге Европы.
Ранее в компании A22, выступающей спонсором и оказывающей помощь в создании Суперлиги, не исключили участия в турнире российских клубов.
«С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы.
Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», – сказал президент Мир РПЛ.
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