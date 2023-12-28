Алаев о клубах РПЛ в Суперлиге: «Будет обращение – проанализируем на соответствие уставам РФС и УЕФА. После можно будет размышлять»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Александр Алаев Чемпионат.com Суперлига Европы Футбол

Александр Алаев оценил шансы на участие российских клубов в Суперлиге Европы.

Ранее в компании A22, выступающей спонсором и оказывающей помощь в создании Суперлиги, не исключили участия в турнире российских клубов.

«С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы.

Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», – сказал президент Мир РПЛ.

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4 комментария
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РФС - это иноагент, который действует только в интересах зарубежных организаций ФИФА и УЕФА, интересы российских клубов и болельщиков ему по барабану.
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вы тут вообще при чем? приглашение будет клубам (если будет) им и решать
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Что то в первый раз было осуждение по всем фронтам а теперь присмотреться решили
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Ответ Barvex
РФС - это иноагент, который действует только в интересах зарубежных организаций ФИФА и УЕФА, интересы российских клубов и болельщиков ему по барабану.
как же так, генеральный директор "Газпром нефть" - предатель и обманывает владимвадимыча? шпиëн-вредитель на государевой службе? кошмар
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