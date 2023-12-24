Александр Мостовой: «Не вижу смысла в Суперлиге. Есть же ЛЧ и ЛЕ – интересные турниры, которые смотрят и любят миллионы»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Александр Мостовой Суперлига Европы Футбол

Александр Мостовой не идет смысла в европейской Суперлиге.

«Пока не совсем понимаю, в чем смысл Суперлиги, честно говоря. Есть сомнения, что ее вообще запустят – многие клубы отказались. Есть же Лига чемпионов, Лига Европы – это интересные турниры, которые смотрят и любят миллионы.

В Суперлиге будут те же самые матчи, что и в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому сейчас я не вижу смысла в этом турнире», — сказал бывший игрок сборной России. 

Ранее появилась информация, что Суперлигу могут запустить в 2025 году, а в турнире будут участвовать 64 команды, которые поделят на три лиги.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну вот и всё, вопрос закрыт
+4
0
+4
Очевидно форматы устарели и требуются глобальные реформы, чтобы футбол не терял свою аудиторию
+3
-1
+2
ЛЕ любят миллионы?😅
Он бы ещё про ЛК вспомнил, которая на главную спортса не всегда попадает
+2
0
+2
Ответ zalik73
Когда в баскетболе появилась Суперлига,перестал интересоваться этим спортом. Только сборные смотрю иногда Израиля и России на больших турнирах Ну и Маккаби(Тель Авив)когда выходит в полуфинал . Это убьет футбол. Прав Мостовой,есть плей оф лиги чемпионов. Есть матчи внутренних чемпионатов типа Классико или дерби в Англии или России Что за привычка все ломать. ЧМ 48 команд Теперь супер лига. Даже хорошего должно быть по немножку
Плей-офф Лиги чемпионов, в котором хоть какая-то интрига появляется не раньше 1/4? И групповой этап, на котором топ-матчей не больше 10%, и который топ-клубы проходят на одной ноге?
Даа, очень зрелищно, зачем что-то менять?
+2
0
+2
Согласен с Мостовым, СЛ сломает сложившуюся систему европейского футбола, перекроит под себя график и национальные чемпионаты превратятся в что-то типа ПФЛ по уровню интереса.
+1
-1
0
Мостовой, с его меркантильностью, предложи ему большой куш за участие в Суперлиге, наплевал бы на ЛЧ. ЛЕ и ЛК вместе взятые и на свои принципы вместе с ними.
0
0
0
Царь сказал. Дело закрыто))
0
0
0
Слово царя - закон! Расходимся...
0
0
0
Ответ Сasual
Очевидно форматы устарели и требуются глобальные реформы, чтобы футбол не терял свою аудиторию
Очевидно также, что УЕФА сильно монополизировал свои турниры , ещё и подмешал туда политическую составляющую. С Суперлигой пока непонятно, но все новое зачастую вызывает вначале отторжение. Посмотрим, что в итоге получился.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий