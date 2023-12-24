Александр Мостовой: «Не вижу смысла в Суперлиге. Есть же ЛЧ и ЛЕ – интересные турниры, которые смотрят и любят миллионы»

Александр Мостовой не идет смысла в европейской Суперлиге.

«Пока не совсем понимаю, в чем смысл Суперлиги, честно говоря. Есть сомнения, что ее вообще запустят – многие клубы отказались. Есть же Лига чемпионов, Лига Европы – это интересные турниры, которые смотрят и любят миллионы.

В Суперлиге будут те же самые матчи, что и в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому сейчас я не вижу смысла в этом турнире», — сказал бывший игрок сборной России.

Ранее появилась информация, что Суперлигу могут запустить в 2025 году, а в турнире будут участвовать 64 команды, которые поделят на три лиги.

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