Экс-президент «Зенита» Туфрин о Суперлиге: «Для российских клубов это далекая перспектива»

Леонид Туфрин оценил вероятность участия российских клубов в Суперлиге.

«Сегодня нам можно только со стороны наблюдать и гадать, будет эта , не будет. По одной простой причине: даже если наши клубы будут соответствовать всем требованиям участия в Суперлиге, пока не будет нормальной логистики, никто их туда не позовет. Логистика — это прежде всего авиасообщение.

Пока не закончится СВО, не смягчат те санкции, которые введены против России, не восстановится логистика, ни о каком участии российских команд в этом проекте не может быть и речи. Для нас это далекая перспектива.

Если рассуждать теоретически, то, может, будут отвечать требованиям организаторов «Зенит», « » и « ». Хотя стадион с крышей есть только у «Зенита». А играть в Суперлиге предполагается в те же временные рамки, что и в еврокубках: осень – весна. Этому критерию тоже надо соответствовать.

Вопросов много, и сейчас можно только строить планы. Реальных предпосылок для участия российских клубов в этом проекте нет», — сказал бывший президент « ».

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