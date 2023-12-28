«Зенит» договорился о покупке Артура у «Палмейрас» за 15 млн евро. Осталось уладить вопрос со сменой агента

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Артур Гимараэс деньги Футбол

Переход Артура Гимараэса в «Зенит» затягивается.

По информации журналиста Фабио Алейшо, в «Палмейрас» согласны продать Артура «Зениту» за примерно 15 млн евро, вопрос между клубами практически решен.

Сейчас вопрос предстоит решить с агентами футболиста. Отмечается, что переговоры начались, когда агентом Артура был Ник Аккури. Но с конца ноября его представителем стал Пауло Питомбейра. Предстоит уладить вопрос между двумя агентами.

Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.  

Его статистику можно найти здесь

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16 комментариев
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5+2 конечно очень скромно
Могли бы и лучше игрока найти. Ну посмотрим что будет
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Ответ Дмитрий9779
В новости 10+2.
в лиге штата наверно набил остальное. 5+2 это в бразильской серии а
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Ответ Zalupechkin
Посмотрел нарезки с его участием , честно сказать ничего особенного . Ещё и очень маленький . как бы его наши отечественные костоломы со всем радушием не приняли бы в первом же матче .
Клаудиньо тот еще гигант
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Со сменой агента ?) В смысле
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Комментарий удален пользователем
Из того что с ним видел не сказал бы что намного сильнее Мантуана.
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Посмотрел нарезки с его участием , честно сказать ничего особенного . Ещё и очень маленький . как бы его наши отечественные костоломы со всем радушием не приняли бы в первом же матче .
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Ответ Filipp Gorski
5+2 конечно очень скромно Могли бы и лучше игрока найти. Ну посмотрим что будет
В новости 10+2.
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Ответ Deportivo_1906
в лиге штата наверно набил остальное. 5+2 это в бразильской серии а
В новости написано,что он за свой нынешний клуб он провел 45 матчей,забил 10 голов и сделал 2 передачи ..
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Ответ Filipp Gorski
5+2 конечно очень скромно Могли бы и лучше игрока найти. Ну посмотрим что будет
до этого 6+6 и 12+8
Думаю отличная замена Малкому
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Ответ Deportivo_1906
в лиге штата наверно набил остальное. 5+2 это в бразильской серии а
остальное он забил в КЛ
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Ответ Tpy6kaMerlina
Отлично, новый талант из нашей академии будет зажигать и выигрывать кубки для любимого города
Почему болел других клубов так беспокоит академия Зенита?
Мне по фиг кто выигрывает чемпионства для любимого клуба и радует НАШИХ болельщиков своей игрой.
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Ответ riverman1980
Из того что с ним видел не сказал бы что намного сильнее Мантуана.
Надо смотреть матчи Брагантино,где он играет немного по другой схеме.Надеюсь Семак его так и будет использовать чтобы не получилось как с Тилем в Спартаке.
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