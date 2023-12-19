Артур для «Зенита» не приоритетная цель, переговоры замедлились (Metaratings.ru)

«Зенит» может не купить вингера «Палмейрас» Артура этой зимой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и « » договорились о трансфере 25-летнего правого вингера за 15+3 млн евро.

По данным Metaratings.ru, Артур больше не является приоритетной целью « » на зимнее трансферное окно.

Утверждается, что переговоры по игроку замедлились, а «Зенит» продолжает поиски футболиста на фланг атаки.

«Зенит, скорее всего, не подпишет новичков до первых сборов. Все переговоры, которые сейчас идут, далеки от завершения.

На счету 10 голов и 2 результативных передачи в 51 матче за « ». Его статистика – здесь.

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