Артур для «Зенита» не приоритетная цель, переговоры замедлились (Metaratings.ru)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

«Зенит» может не купить вингера «Палмейрас» Артура этой зимой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере 25-летнего правого вингера за 15+3 млн евро.

По данным Metaratings.ru, Артур больше не является приоритетной целью «Зенита» на зимнее трансферное окно.

Утверждается, что переговоры по игроку замедлились, а «Зенит» продолжает поиски футболиста на фланг атаки.

«Зенит, скорее всего, не подпишет новичков до первых сборов. Все переговоры, которые сейчас идут, далеки от завершения.

На счету Артура 10 голов и 2 результативных передачи в 51 матче за «Палмейрас». Его статистика – здесь.

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14 комментариев
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считаю,что Зениту,прежде чем, кого-то подписывать, нужно расчистить состав.
слить ду кейроса, изидора и марио по гарантии, определиться с Венделом, пристроить Сутормина, Чистякова, Ренана, Ерохина, если Семак на них не рассчитывает. и уже потом точечно усиливаться
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Ответ Красная стрела
Одни бразилы плюют на Зенит, но этого мало. Они хотят вытащить очередного, что б завалить деньгами и тот в конце так же не захотел возвращаться из отпуска.
Вот он даже вам вроде двушку отгрузил, а вам все равно хочется желчи выплюнуть на другой ветке. Гордитесь свои трудоспособным футболистом из Голландии, тот уж точно в отпуск не поедет, будет круглый год в России пахать))
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Берите Артура Пирожкова. Выпустите на поле, народ хоть поржёт.
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цену сбивают)
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Не стоит переживать, я думаю уже точно кого-то ведут ещё, опять же точечно на 1-2 позиции будут приобретения. Сейчас важно со скамейкой разобраться.
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Ответ Матвей Суицидин
цену сбивают)
Степана хотят взять
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Ответ Stas Politik
В таком случае Зенит продолжит играть в стоячий и тягомотный футбол, который был осенью. Очевидно же, что Мантуан и Мостовой - джокеры с лавки и нужны нормальные вингеры в основной состав, которые будут ускорять игру и делать её более приятной глазу.
не согласен, мост весь первый круг в травмах, а мантуан шикарно играл, но из-за травмы марио пришлось становиться гибридом, в целом 5 зщ играют не в слишком быстрый и атакующий футбол, во всяком случае я так считаю)
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Ответ kilo_gilo
считаю,что Зениту,прежде чем, кого-то подписывать, нужно расчистить состав. слить ду кейроса, изидора и марио по гарантии, определиться с Венделом, пристроить Сутормина, Чистякова, Ренана, Ерохина, если Семак на них не рассчитывает. и уже потом точечно усиливаться
Ты прав. Сейчас много пассажиров, как и в первыц сезое работы Семака. Лимит ослабили и Зенит набрал балласта
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Ответ Красная стрела
Одни бразилы плюют на Зенит, но этого мало. Они хотят вытащить очередного, что б завалить деньгами и тот в конце так же не захотел возвращаться из отпуска.
Разберëмся) За своим уголовником следите. Хотя куда он денется от вас с таким бэкграундом...)
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Ответ ne4sp
Вот он даже вам вроде двушку отгрузил, а вам все равно хочется желчи выплюнуть на другой ветке. Гордитесь свои трудоспособным футболистом из Голландии, тот уж точно в отпуск не поедет, будет круглый год в России пахать))
Причем здесь желчь. Желчи в вашем комменте куда больше 😂. Бразильцы не очень тащат. Видно, что после достижения определённой черты, у них явный спад в мотивации. Так зачем ходить по кругу? Ну а у Промеса мотивация есть и играет здорово. Не думаю, что если б не было уголовки, он вёл себя бы иначе. У него менталитет трудяги и победителя.
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Ответ Verhovn
Разберëмся) За своим уголовником следите. Хотя куда он денется от вас с таким бэкграундом...)
Чем больше таких легов, как Промес-тем лучше, если брать за скобки его личную деятельность. Парень всегда пахал и до отъезда. Причём он всегда себя игре отдавал и когда на 5-6 местах были и когда выигрывали чемп. Он не один провальный сезон со Спартаком прошёл. И я не помню его безразличным. Жаль, что таких вещей люди не видят за клубной ненавистью. Таких легов, как он в нашем чемпе единицы были.
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