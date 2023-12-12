Сергей Семак: «Состав «Зенита» не так обширен, как кажется, в заявке не так много игроков. Нужно усиливаться, насколько это получится – сложный вопрос»

Теги Зенит Сергей Семак Палмейрас премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Артур Гимараэс Футбол

Сергей Семак считает, что «Зениту» необходимы усиления в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что  «Зенит» договорился о трансфере вингера «Палмейрас» Артура Гимараэса за 15+3 млн евро.

– СМИ сообщают, что «Зенит» договорился о пятилетнем контракте с игроком «Палмейрас» Артуром. Это правда? Команде нужно усиление, несмотря на обширный состав?

– У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться – посмотрим. Это сложный вопрос.

Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже, – сказал главный тренер «Зенита».

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17 комментариев
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Бедняга то, состав ему слабоват 😁
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Наоборот состав у Зенита сильнейший в России просто иногда их игроки бросают играть, и не какие замены уже не помогают.
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Нужно больше бразильцев - эти не справляются
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Ну если объективно - стартовый состав у Зенита вне конкуренции с остальными. А вот с лавкой у них дела стали похуже в последние 2-3 сезона. Но из уст Семака на состав пенять ну так себе
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Ответ Антиглор17
Бедняга то, состав ему слабоват 😁
эта песня у него не меняется все годы 😄 как говорится, ни стыда, ни совести
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Комментарий удален модератором
Почему у Семака не спрашивают про "словно пасана"?! Спросите немедленно, все остальных уже спросили.
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"Сергей Семак: «Состав «Зенита» не так обширен, как кажется"

Это тебе сельдерыч кажется что он не обширен! Закупили уева тучу латиносов а ему все еще кажется. Физрук недоделанный!
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Ответ Ренат Довлятчин
эта песня у него не меняется все годы 😄 как говорится, ни стыда, ни совести
Зато Вы - "ум, честь и совесть нашей эпохи", судя по всему )))
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Ответ Антиглор17
Бедняга то, состав ему слабоват 😁
Ты термины "не обширен" и "слабоват" не различаешь?
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Ответ Неизвестно Неизвестный
Комментарий удален модератором
Возможно, через несколько миллионов лет упорной работы над собой Вы достигнете того, что с Вами будет о чем поговорить. А до тех пор черный список ;)
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Ответ Спартак Уокер
Наоборот состав у Зенита сильнейший в России просто иногда их игроки бросают играть, и не какие замены уже не помогают.
Старый состав Зенита - сильнейший в России. Даже по трансферной стоимостью. Но на скамейке или русские паспортисты, или игроки которые потеряли форму и их убрали из основы.Толку от тех, и от тех немного.
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Ответ Пашка Донофф
Ну если объективно - стартовый состав у Зенита вне конкуренции с остальными. А вот с лавкой у них дела стали похуже в последние 2-3 сезона. Но из уст Семака на состав пенять ну так себе
Так этого стартового состава нет зачастую. Родриго вернулся в октябре, Вендел отсутствовал на старте, правого защитника в связи с травмами играет номинально центральный.
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