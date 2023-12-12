Сергей Семак: «Состав «Зенита» не так обширен, как кажется, в заявке не так много игроков. Нужно усиливаться, насколько это получится – сложный вопрос»
Сергей Семак считает, что «Зениту» необходимы усиления в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о трансфере вингера «Палмейрас» Артура Гимараэса за 15+3 млн евро.
– СМИ сообщают, что «Зенит» договорился о пятилетнем контракте с игроком «Палмейрас» Артуром. Это правда? Команде нужно усиление, несмотря на обширный состав?
– У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться – посмотрим. Это сложный вопрос.
Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже, – сказал главный тренер «Зенита».
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Это тебе сельдерыч кажется что он не обширен! Закупили уева тучу латиносов а ему все еще кажется. Физрук недоделанный!