Сергей Семак: «Состав «Зенита» не так обширен, как кажется, в заявке не так много игроков. Нужно усиливаться, насколько это получится – сложный вопрос»

Сергей Семак считает, что «Зениту» необходимы усиления в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о трансфере вингера «Палмейрас» за 15+3 млн евро.

– СМИ сообщают, что «Зенит» договорился о пятилетнем контракте с игроком « » Артуром. Это правда? Команде нужно усиление, несмотря на обширный состав?

– У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться – посмотрим. Это сложный вопрос.

Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже, – сказал главный тренер « ».

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