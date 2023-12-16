Агент Барбоза: «Зенит» сделает все, чтобы заполучить звездного игрока зимой для борьбы за чемпионство с «Краснодаром»

Теги Зенит премьер-лига Россия Паулу Барбоза Краснодар Артур Гимараэс Футбол

Паулу Барбоза считает, что «Зенит» совершит зимой топ-трансфер.

«Мне не кажется, что этой зимой произойдет какой-то громкий трансфер в РПЛ, скорее будет просто несколько интересных приобретений.

Но есть «Зенит», который в этом сезоне упустил лидерство — они сделают все, чтобы заполучить звездного игрока уже этой зимой. Им это необходимо для борьбы за чемпионство с «Краснодаром».

Уход Малкома сказался на игре команды, это бесспорно», — сказал футбольный агент.

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7 комментариев
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народных денег ещё много, если что курс доллара поднимут...сначала было 75-80 нормой, теперь 85-90 норма, далее 95-100 будет нормой, а ещё дальше и 120 переживали уже и ничего, смотря сколько бюджету надо будет...
Опять чушь порешь.
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народных денег ещё много, если что курс доллара поднимут...сначала было 75-80 нормой, теперь 85-90 норма, далее 95-100 будет нормой, а ещё дальше и 120 переживали уже и ничего, смотря сколько бюджету надо будет...
не волнуйся, московские бабушки скинуться
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[Слышится недовольное шушуканье московских пенсионерок, раздаются отдельные возгласы, кто-то упал со стула]
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