Агент Барбоза: «Зенит» сделает все, чтобы заполучить звездного игрока зимой для борьбы за чемпионство с «Краснодаром»

Паулу Барбоза считает, что «Зенит» совершит зимой топ-трансфер.

«Мне не кажется, что этой зимой произойдет какой-то громкий трансфер в , скорее будет просто несколько интересных приобретений.

Но есть « », который в этом сезоне упустил лидерство — они сделают все, чтобы заполучить звездного игрока уже этой зимой. Им это необходимо для борьбы за чемпионство с «Краснодаром».

Уход Малкома сказался на игре команды, это бесспорно», — сказал футбольный агент.

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