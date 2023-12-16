Агент Барбоза: «Зенит» сделает все, чтобы заполучить звездного игрока зимой для борьбы за чемпионство с «Краснодаром»
Паулу Барбоза считает, что «Зенит» совершит зимой топ-трансфер.
«Мне не кажется, что этой зимой произойдет какой-то громкий трансфер в РПЛ, скорее будет просто несколько интересных приобретений.
Но есть «Зенит», который в этом сезоне упустил лидерство — они сделают все, чтобы заполучить звездного игрока уже этой зимой. Им это необходимо для борьбы за чемпионство с «Краснодаром».
Уход Малкома сказался на игре команды, это бесспорно», — сказал футбольный агент.
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