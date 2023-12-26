Александр Мостовой: «Чалов сможет заиграть в Европе. Главное – не затягивать с переходом»

Александр Мостовой считает, что Федор Чалов мог бы заиграть в Европе.

«Кто из российских футболистов готов к игре в Европе? Думаю, Чалов точно. У Федора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская.

Есть и другие футболисты, кто мог бы попробовать, но Чалов, думаю, точно не затеряется. Федор сможет заиграть в Европе. Главное – не затягивать с переходом. Сейчас у него хороший возраст для того, чтобы попробовать», – сказал экс-игрок сборной России.

Напомним, Чалов ранее играл в Европе: форвард ЦСКА провел вторую половину сезона-2021/22 в аренде в «Базеле». За швейцарский клуб он сыграл 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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