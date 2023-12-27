Застройщик сообщил, что Джикия не явился на приемку квартир и машино-мест в установленное время – из-за этого передачу перенесли. Георгий пытается взыскать 6,8 млн рублей за срыв сроков

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес происшествия Георгий Джикия Футбол

Застройщик отреагировал на требование выплатить Георгию Джикии 6,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» подал иск о взыскании неустойки к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», осуществляющему строительство жилых комплексов в Москве. Футболист хотел получить компенсацию по 6 договорам, заключенным в 2021 году, так как квартиры и машино-места были сданы не в установленный срок.

В пресс-службе группы компаний ФСК, в которую входит застройщик, прокомментировали ситуацию: «Корпус, в котором была приобретена недвижимость гражданином Джикия, был своевременно введен в эксплуатацию – 28 июня 2023 года. Застройщик своевременно, в установленные законом сроки, известил о готовности всех объектов к передаче посредством почтового уведомления».

В соответствии с условиями договора, Джикия был обязан явиться на приемку объектов в течение 15 рабочих дней после получения уведомления, но не сделал этого.

«У застройщика, согласно закону, в таком случае возникло право передать объекты в одностороннем порядке не ранее 1 ноября», – сообщили в ФСК.

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10 комментариев
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Ответ Гарт Сноу
А какое это имеет отношение к футболу и спорту вообще?
Что делает эта спортивная новость
на нашем сайте обманутых дольщиков?
©
+13
-2
+11
А какое это имеет отношение к футболу и спорту вообще?
+7
-2
+5
Почтальон всегда звонит дважды)
+2
-1
+1
Не смог приехать вовремя, потому что завтракал🤓
+1
-1
0
Джикия не успел на приемку квартир.
Максименко пропустил время сдачи.
Соболев не попал в отведенное окно.
+2
-2
0
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