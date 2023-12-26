Аленичев о ситуации с Джикией в «Спартаке»: «Я на стороне Абаскаля. Это вина игрока: с весом и дисциплиной были проблемы»

Дмитрий Аленичев высказался о ситуации с Георгием Джикией.

– Как вам видится со стороны ситуация с Джикией?

– Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы – это визуально видно. Еще я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева.

Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это все сказалось.

Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это мое мнение, – сказал бывший игрок и тренер « ».

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