Аленичев о ситуации с Джикией в «Спартаке»: «Я на стороне Абаскаля. Это вина игрока: с весом и дисциплиной были проблемы»
Дмитрий Аленичев высказался о ситуации с Георгием Джикией.
– Как вам видится со стороны ситуация с Джикией?
– Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы – это визуально видно. Еще я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева.
Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это все сказалось.
Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это мое мнение, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
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Вы вдумайтесь! В 2023 году, нанял бы себе 3 диетологов, сон нормализовал.
Но он катит бочку на тренера.
Какие ещё могут быть мнения вообще.
Джикия корону сними!