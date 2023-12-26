Аленичев о ситуации с Джикией в «Спартаке»: «Я на стороне Абаскаля. Это вина игрока: с весом и дисциплиной были проблемы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Георгий Джикия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Аленичев высказался о ситуации с Георгием Джикией.

– Как вам видится со стороны ситуация с Джикией?

– Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы – это визуально видно. Еще я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева.

Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это все сказалось.

Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это мое мнение, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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14 комментариев
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Не понимаю, как по мне, тут двух мнений быть не может. Джикия ошибался и заслуженно присел. Был шанс в сборной проявить себя, но закопал себя еще больше. Все это видели, чего еще хотеть от Абаскаля.
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абсолютно логичное решение, привыкли все проблемы списывать на тренера, а игроки мягко говоря ведут себя не профессионально...
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Адекватный человек. А то сейчас принято на Абаскаля всех собак вешать.
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На стороне Абаскаля, потому что сам тренером стал. А когда был игроком - то открыто выступил против Старкова, как мы помним! И тогда он настаивал на своей правоте, и болельщики были на его стороне, между прочим!
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Ответ NIK7478
На стороне Абаскаля, потому что сам тренером стал. А когда был игроком - то открыто выступил против Старкова, как мы помним! И тогда он настаивал на своей правоте, и болельщики были на его стороне, между прочим!
Так всегда было и будет. Игрок, тренер клуба, тренер сборной, владелец клуба, руководители лиги и федерации - у всех разный взгляд и угол зрения на одни и те же вопросы. Плюс люди взрослеют, набираются опыта.
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Тоже так всегда и думал. Только со мной никто согласен небыл и всё время минусовали))
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Здравые слова
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Ответ Клирик
Тоже так всегда и думал. Только со мной никто согласен небыл и всё время минусовали))
лови плюс
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Джикия -- тупик, не только в сборной
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Чел получает миллионы и просто не может следить за весом!
Вы вдумайтесь! В 2023 году, нанял бы себе 3 диетологов, сон нормализовал.
Но он катит бочку на тренера.
Какие ещё могут быть мнения вообще.
Джикия корону сними!
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неужели в клубе нет семейных психологов? жалко если Жора уйдёт!!! как всегда на помощь конкурентам, итак всем помогли достаточно...
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