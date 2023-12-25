«Сити» готов заплатить 25 млн евро отступных за 17-летнего Эчеверри. «Барса» хочет подписать хавбека «Ривер Плейт» свободным агентом в 2024-м

«Манчестер Сити» готов выплатить отступные за Клаудио Эчеверри из «Ривер Плейт».

Ранее сообщалось, что 17-летний полузащитник интересен «Барселоне», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Манчестер Сити» готов заплатить 25 млн евро отступных за Эчеверри. «Барселона», также считающая 17-летнего хавбека одной из приоритетных целей, не готова платить за его трансфер и рассчитывает подписать хавбека свободным агентом в 2024 году.

Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу. Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам