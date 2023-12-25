«Сити» готов заплатить 25 млн евро отступных за 17-летнего Эчеверри. «Барса» хочет подписать хавбека «Ривер Плейт» свободным агентом в 2024-м

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Клаудио Эчеверри Футбол

«Манчестер Сити» готов выплатить отступные за Клаудио Эчеверри из «Ривер Плейт».

Ранее сообщалось, что 17-летний полузащитник интересен «Барселоне», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Манчестер Сити» готов заплатить 25 млн евро отступных за Эчеверри. «Барселона», также считающая 17-летнего хавбека одной из приоритетных целей, не готова платить за его трансфер и рассчитывает подписать хавбека свободным агентом в 2024 году.

Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу. Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет.

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6 комментариев
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ххххх любая новость о предполагаемом трансфере, будь то Сити, Интер, Бавария или любой другой клуб, всегда интересуется БЧК.
Денег нет, но зато какой повышенный интерес.
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Барсе следует подождать пока у Мбаппе и Голанда закончатся контракты с клубами 😁
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Уже написали,что его купил МанСити
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бчк и бесплатно уже синонимы
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Это будущий Месси , где мю когда такого топа за гроши можно купить 🤷‍♂️
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