17-летний хавбек «Ривера» Эчеверри интересен «Барсе», «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ». Отступные – около 25 млн евро

Теги ПСЖ Челси Манчестер Сити Барселона Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Клаудио Эчеверри Футбол

«Барселоне» интересен полузащитник «Ривер Плейт».

Каталонский клуб проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику Клаудио Эчеверри.

При этом аргентинский футболист также интересен «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

Отступные в контракте Эчеверри и «Ривер Плейт» составляют около 25 миллионов евро, но «Барселона» намерена договориться о выплате суммы трансфера несколькими частями.

Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу.

Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет.

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2 комментария
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Барсе интересен любой игрок, если он бесплатный.
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Ответ Роман
Барсе интересен любой игрок, если он бесплатный.
или дешёвый
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