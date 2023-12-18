17-летний хавбек «Ривера» Эчеверри интересен «Барсе», «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ». Отступные – около 25 млн евро

«Барселоне» интересен полузащитник «Ривер Плейт».

Каталонский клуб проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику .

При этом аргентинский футболист также интересен « », « » и « ».

Отступные в контракте Эчеверри и «Ривер Плейт» составляют около 25 миллионов евро, но « » намерена договориться о выплате суммы трансфера несколькими частями.

Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу.

Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет.

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