17-летний хавбек «Ривера» Эчеверри интересен «Барсе», «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ». Отступные – около 25 млн евро
«Барселоне» интересен полузащитник «Ривер Плейт».
Каталонский клуб проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику Клаудио Эчеверри.
При этом аргентинский футболист также интересен «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».
Отступные в контракте Эчеверри и «Ривер Плейт» составляют около 25 миллионов евро, но «Барселона» намерена договориться о выплате суммы трансфера несколькими частями.
Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу.
Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет.
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