«Ман Сити» близок к трансферу 17-летнего хавбека «Ривера» Эчеверри за 25 млн евро

«Манчестер Сити» близок к приобретению 17-летнего полузащитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб приближается к завершающей стадии переговоров о трансфере . Ожидается, что сделка будет структурирована так же, как и в случае с переходом Хулиана Альвареса – игрок останется в аренде в « » на определенное время.

Жрналист Сесар Луис Мерло заявил, что «горожане» решили выплатить отступные в размере 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Барселона».

Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу. Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет. Статистику футболиста можно найти здесь.

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