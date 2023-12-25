«Ман Сити» близок к трансферу 17-летнего хавбека «Ривера» Эчеверри за 25 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Клаудио Эчеверри Футбол

«Манчестер Сити» близок к приобретению 17-летнего полузащитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб приближается к завершающей стадии переговоров о трансфере Клаудио Эчеверри. Ожидается, что сделка будет структурирована так же, как и в случае с переходом Хулиана Альвареса – игрок останется в аренде в «Ривер Плейт» на определенное время. 

Жрналист Сесар Луис Мерло заявил, что «горожане» решили выплатить отступные в размере 25 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Барселона». 

Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу. Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет. Статистику футболиста можно найти здесь

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11 комментариев
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В Ривер Плейте вообще дураки что ли сидят? Зачем продавать игрока в МС за 25 миллионов, если можно отдать его в Барселону бесплатно?
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+4
Ответ Сити 07
Всего 5 матчей за сезон и одна голевая, за что платить 25 миллионов непонятно ...
он на ЧМ U-17 блистал
+4
-1
+3
Вот так вот, сначала «Барселона» сорила деньгами. За 100 мультов игроков брали... Раздутая зарплатная ведомость. Когда итог космические долги. Теперь у неё игрока за 25 из под носа уводят
+4
-2
+2
Ответ Сити 07
Всего 5 матчей за сезон и одна голевая, за что платить 25 миллионов непонятно ...
За потенциал
+3
-1
+2
Ответ Сити 07
Всего 5 матчей за сезон и одна голевая, за что платить 25 миллионов непонятно ...
А вы оцениваете футболиста только по-статистики?
+2
0
+2
Правильно. Худшем случае повторить достижение Антони
+1
0
+1
Ответ LumberJack
он на ЧМ U-17 блистал
Понял
+1
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+1
Ответ Kien_6
А вы оцениваете футболиста только по-статистики?
… по статистике?*
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Ответ Kien_6
А вы оцениваете футболиста только по-статистики?
Ну в основном да, по статистике, если это конечно не защитник или опорник
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Ответ ман сити фейк
Правильно. Худшем случае повторить достижение Антони
Изобьет подружку?
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