Глава РПЛ Алаев о пиве на стадионах: «Минздрав считает, что это стимулирует алкоголизм. Аргументы, что фанаты могут выпить водки перед матчем, пока не принимают»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Александр Алаев Чемпионат.com алкоголь и спорт Футбол

Президент РПЛ высказался о возможной продаже пива на стадионах.

«Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи.

Мы понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава – слишком много пьют, а это стимулирует алкоголизм. Была дискуссия с нашей стороны, что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», – сказал Александр Алаев

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24 комментария
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Полностью солидарен с Минздравом, что это за футбол что его на трезвую голову смотреть нельзя
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Так разве могут быть какие-то беспорядки, когда ввели фан уйди? Вы же там стадионы очистили от быдла, алкашей и других "нежелательных вам людей"?
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круто, конечно, господин президент рпл разделил посетителей стадионов на болельщиков и "нормальных людей", ничего не скажешь
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Вся Европа пьëт пиво на футболе, но алкашей почему-то больше в России.
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Глядя на наш футбол, надо разрешать не только пиво, но и водку. В идеале - еще и галлюциногенные грибы, чтобы казалось: ух какой крутой матч!
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Ничего глупее не слышал. Алкаши во дворах, а не на стадионе.
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Ответ igls54
Водка без пива - деньги на ветер
А с, голову в сугроб
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Причем здесь вообще Минздрав, они пусть занимаются своими делами, например повышают уровень медицины в остальных регионах, кроме городов миллионниках. РФС и рпл общественные организации и не подчиняются Минздраву, Алаев нам мозги крутит. Скажи прямо, что силовики не дают добро, как и на многое другое в нашей стране.
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Ответ sergey2022
Полностью солидарен с Минздравом, что это за футбол что его на трезвую голову смотреть нельзя
Рпл
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На матчах ЧМ-18 пиво продавали и алкоголизм это не стимулировало.
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Ответ Edo Milanian
Запарили уже с "могут выпить водки перед матчем". Это уже административка и не должны пропускать на матч. Пусть хоть упиваются, но на матч не попадут (не должны попасть, во всяком случае).
Не попадут на матч, то пойдут морды бить со злости, ведь эта страна не самая пьющая в мире, но самая алкоголичная, пьют с радости и с горя, с поводом и без и даже на день космонавта!)
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Водка без пива - деньги на ветер
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Ответ Назар Игорь
Вся Европа пьëт пиво на футболе, но алкашей почему-то больше в России.
разве европейские страны как литва,моллдавия,чехия не самая пьющие страны в мире?
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Ответ Назар Игорь
Вся Европа пьëт пиво на футболе, но алкашей почему-то больше в России.
Ты ща набросил на вентилятор. Пруфы будут?
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так надо прямо говорить в Минздраве сколько пивные компании предлагают за решение этого вопроса. )))
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Я понимаю, что если бы в самом Минздраве работали сотрудники все трезвенники, но этого же нет? Кто там главный вообще? может к психологу ему/ей обратиться раз фобии у него/неё?
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Претензия Минздрава - слишком много пьют, именно поэтому, например в Татарстане, недавно продлили время продажи алкоголя с 22:00 до 23:00
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В детском парке Замания алкоголь можно пить и он там продается, а на стадионе нет. Ну разве не бред?
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Что значит могут, делают :))
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