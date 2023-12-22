РПЛ не перенесет матч ЦСКА – «Спартак» из-за выборов президента России

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Политика ТАСС Футбол

Матч ЦСКА – «Спартак» в марте не перенесут из-за выборов президента России.

ЦСКА примет «Спартак» в середине марта, точная дата станет известна позднее.

«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Напомним, Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства. 

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9 комментариев
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Это Алаев так думает. МВД начинает думать не раньше, чем за 3 дня до матча)
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Хорошо. Правильное решение.
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Одно другому не мешает, тем более в Москве дистанционная форма голосования вроде бы в последнее время
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Ответ Roman Araslanov
Поправляю. Не выборов президента России, а переизбрания действующего «президента»
Уточнение. Не президента России, а президента-спасителя великой России!
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Ответ Вячеслав Припузов
Одно другому не мешает, тем более в Москве дистанционная форма голосования вроде бы в последнее время
В крайнем случае матч дистанционно сыграют.
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Опа, а что, выборы появятся в РФ?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Уточнение. Не президента России, а президента-спасителя великой России!
👍👍👍
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