РПЛ не перенесет матч ЦСКА – «Спартак» из-за выборов президента России

Матч ЦСКА – «Спартак» в марте не перенесут из-за выборов президента России.

ЦСКА примет «Спартак» в середине марта, точная дата станет известна позднее.

«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Напомним, Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

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