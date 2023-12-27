Слуцкий о любви: «Тренер – самая одинокая профессия. За 30 лет привыкаешь, мне не скучно с самим собой, очень комфортно в этом состоянии»

Леонид Слуцкий рассказал о том, что ему комфортно жить в одиночестве.

– Хотелось бы влюбиться? – спросил .

– Ох какой сложный вопрос. Очень сложный.

– Вы сами такой человек очень консервативный, и вам тяжело влюбиться, испытать что-то такое?

– Я вообще считаю, что после 40 лет... У каждого возраста есть своя физиологическая подложка. Поэтому влюбиться в 50 лет так же, как ты влюблялся в 20 лет, просто физиологически невозможно.

– А если ей 20 лет?

– Она-то влюбится – вопрос в тебе (смеется). Пока это очень сложная история.

Тренер – это самая одинокая профессия, которая существует. И когда ты 30 лет в этом тренерстве, ты привыкаешь к нему. Мне не скучно с самим собой. Мне не скучно в каких-то вещах. У тебя взрослый ребенок. Ты просто адаптировался в каких-то вещах.

Но если вдруг мое хрупкое сердце (улыбается) среагирует, это будет замечательно, прекрасно – сумасшедший бонус в моей жизни.

– А если нет?

– Если нет – я очень комфортно, спокойно чувствую себя в этом состоянии, – сказал бывший главный тренер , сборной России и « » , возглавивший сегодня « », в шоу «Коммент.Тренер».

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