Слуцкий о любви: «Тренер – самая одинокая профессия. За 30 лет привыкаешь, мне не скучно с самим собой, очень комфортно в этом состоянии»
Леонид Слуцкий рассказал о том, что ему комфортно жить в одиночестве.
– Хотелось бы влюбиться? – спросил Артем Дзюба.
– Ох какой сложный вопрос. Очень сложный.
– Вы сами такой человек очень консервативный, и вам тяжело влюбиться, испытать что-то такое?
– Я вообще считаю, что после 40 лет... У каждого возраста есть своя физиологическая подложка. Поэтому влюбиться в 50 лет так же, как ты влюблялся в 20 лет, просто физиологически невозможно.
– А если ей 20 лет?
– Она-то влюбится – вопрос в тебе (смеется). Пока это очень сложная история.
Тренер – это самая одинокая профессия, которая существует. И когда ты 30 лет в этом тренерстве, ты привыкаешь к нему. Мне не скучно с самим собой. Мне не скучно в каких-то вещах. У тебя взрослый ребенок. Ты просто адаптировался в каких-то вещах.
Но если вдруг мое хрупкое сердце (улыбается) среагирует, это будет замечательно, прекрасно – сумасшедший бонус в моей жизни.
– А если нет?
– Если нет – я очень комфортно, спокойно чувствую себя в этом состоянии, – сказал бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» Слуцкий, возглавивший сегодня «Шанхай Шеньхуа», в шоу «Коммент.Тренер».
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