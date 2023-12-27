Слуцкий о любви: «Тренер – самая одинокая профессия. За 30 лет привыкаешь, мне не скучно с самим собой, очень комфортно в этом состоянии»

Теги ЦСКА Рубин Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий рассказал о том, что ему комфортно жить в одиночестве.

– Хотелось бы влюбиться? – спросил Артем Дзюба.

– Ох какой сложный вопрос. Очень сложный.

– Вы сами такой человек очень консервативный, и вам тяжело влюбиться, испытать что-то такое?

– Я вообще считаю, что после 40 лет... У каждого возраста есть своя физиологическая подложка. Поэтому влюбиться в 50 лет так же, как ты влюблялся в 20 лет, просто физиологически невозможно.

– А если ей 20 лет?

– Она-то влюбится – вопрос в тебе (смеется). Пока это очень сложная история.

Тренер – это самая одинокая профессия, которая существует. И когда ты 30 лет в этом тренерстве, ты привыкаешь к нему. Мне не скучно с самим собой. Мне не скучно в каких-то вещах. У тебя взрослый ребенок. Ты просто адаптировался в каких-то вещах.

Но если вдруг мое хрупкое сердце (улыбается) среагирует, это будет замечательно, прекрасно – сумасшедший бонус в моей жизни.

– А если нет?

– Если нет – я очень комфортно, спокойно чувствую себя в этом состоянии, – сказал бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» Слуцкий, возглавивший сегодня «Шанхай Шеньхуа», в шоу «Коммент.Тренер».

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12 комментариев
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То что вытворял Лео последний год, чувствовался испанский стыд, но в любом случае удачи тренеру!
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Канчельскис, Мостовой.

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Как же тяжко Лене, не то что простым обывателям
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какой он тренер без денег и связей Гинера ?
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Ну не знаю, Валера женился на молодой, оба довольны, детишек рожают, и Валера ни разу не одинок
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Дзюба тоже с собой не скучал и адаптировался :))
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Любви все возрасты покорны
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Не скучно и Дзюбе с самим собой. У вас там кружок по интересам?
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Ответ Ебздрогыч
Ну не знаю, Валера женился на молодой, оба довольны, детишек рожают, и Валера ни разу не одинок
Не понимаю этого. Постоянно разводится и бросает детей.
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