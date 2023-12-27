Леонид Слуцкий: «Судейство у нас не самое объективное в мире, мягко говоря. Я пытался доказывать, как обходят ВАР. Все об этом боятся говорить»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия судьи Тимур Журавель Ашот Хачатурянц ЭСК РФС Футбол

Леонид Слуцкий ответил на вопрос о противостоянии с судьями в РПЛ.

Артем Дзюба: В России уже сложилось [мнение], что с судьями у вас, условно, бойня...

Леонид Слуцкий: Это как донкихоство, борьба с ветряными мельницами. Все знают, что судейство у нас не самое объективное, мягко говоря, в мире. Я все время пытался фактами доказывать, как обходят ВАР, как у нас увеличивается вдруг количество желтых карточек неожиданно, как происходят те процессы, другие процессы. Когда Ашот Рафаилович [Хачатурянц] возглавлял судейский комитет, был с ним хороший контакт. Когда в ЭСК иностранцев стало больше, чем россиян, – 4 на 3 – это был лучший год по поводу судейства.

Как только вся эта ситуация происходит, все члены ЭСК уезжают, и нам на первый же матч с «Ростовом» назначают Мешкова, который со мной даже не здоровался. Скажи мне, это может быть случайно?

Я помню, когда мы играли в «Олимпии» в КФК. Ты приезжаешь в Ростов, в комитет Юга, а у них уже висит финальная таблица первенства перед началом чемпионата.

Все об этом боятся говорить, потому что нужны факты, если ты говоришь. Это знают люди, которые находятся внутри. Поэтому и так бесятся периодически тренеры, потому что понимают, что это не просто ошибка. Это субъективизм, связанный, скорее всего, с какой-то там...

Артем Дзюба: Ситуацией.

Леонид Слуцкий: Да. Ситуацией не совсем спортивной. Естественно, тебя это бесит и раздражает. И ты понимаешь, что твоя жизнь... Помнишь, как в фильме «Гараж» Брондуков орал: «Почему моя жизнь должна зависеть от какого-то вахтера?» Ты и сидишь и думаешь, почему твоя жизнь должна зависеть от какого-то Вилкова. Ну почему? Хочешь или не хочешь – это зависит. У футболистов это не так, у вас уровень ответственности другой. А здесь ты все можешь сделать правильно...

Как там Журавель говорил: «Слуцкому надо сосредоточиться на тренерстве, а не на судействе». Я ему хотел сказать: «А если он сидит, ведет репортаж, и тут заходит чудак, его отталкивает, выхватывает микрофон и начинает говорить? Он что-то пытается, а тот его опять оттолкнул, не дает ему комментировать. И ты ему скажешь: «Ну что ты, Тимур, сосредоточься, пожалуйста, на комментаторстве. Ну что ты сосредоточился на человеке, который тебе мешает комментировать?» Это такая дилетантская и поверхностная фраза.

Мне на каком-то этапе показалось, что какая-то борьба... Особенно когда Ашот Рафаилович возглавил. Я подумал: «Вот оно! Сейчас все будет прекрасно и великолепно». Но, соответственно, все уехали, и все.

У меня единственное требование к арбитру... Вот ты игрок, ты всегда чувствуешь, когда подсуживают, а не просто ошибаются.

Артем Дзюба: Конечно.

Леонид Слуцкий: В Голландии была одна ситуация. И то, после этого мы с Гезюбююком лучшие друзья, он судит на топовом уровне, и мы реально с ним прям серьезно говорили, и он даже сказал, что я в чем-то был прав, в каких-то моментах. За два года – один раз. Здесь ничего такого нет. А у нас, к сожалению... Когда это просто ошибки, вопросов нет. Ко многим судьям я отношусь с достаточно большим уважением, потому что у меня ни разу не возникло ощущение предвзятости с их стороны. Но и есть большая когорта...

Артем Дзюба: Леонид Слуцкий – Дон Кихот.

Леонид Слуцкий: (смеется) Не скажу, что Дон Кихот, кстати, какой-то положительный персонаж. Очень спорная фигура, на самом деле.

Артем Дзюба: Согласен.

Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого хука до ругательств в рацию резервного

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50 комментариев
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Дзюба своими гениальными репликами вытащил диалог
+42
0
+42
не "Бурундуков", а Борислав Брондуков
+16
0
+16
Ответ АРХАТ
Ну с Рубиным ты зашкварился. Как с такой командой и таким бюджетом не попасть даже в стыки((
Он пришёл в команду, которая боролась за выживание, и через год занял 4-е место. Сезон 21/22 - это да, провал, но нужно оценивать весь период пребывания в клубе в комплексе.
+18
-5
+13
Ну сейчас в Китае Лёню будут шикарно судить, он наших арбитров еще добрым словом вспомнит
+7
-1
+6
Ответ Oleg Olegov
Дзюба своими гениальными репликами вытащил диалог
конкурент Дудя вырос на наших глазах
+6
0
+6
Ответ Oleg Olegov
Дзюба своими гениальными репликами вытащил диалог
Монолог) и сделал его интересным диалогом.
+5
0
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Напустил туману.... Где факты и разоблачения? А так получается, что проблема судейства в том, что Мешков видите ли с ним не поздоровался.
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Да и ты, Лёня, как тренер не уровень Романцев-Семин-Газзаев, мягко говоря.
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Ну с Рубиным ты зашкварился. Как с такой командой и таким бюджетом не попасть даже в стыки((
+10
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+4
После того что было недавно в АПЛ, когда Одегард рукой остановил мяч в штрафной и это видно было с любой камеры на планете земля, говорить о плохом судействе в России как-то нелепо. В ЛаЛиге после каждого тура истерика по поводу судейства.
Да, возможно проблемы какие-то есть, но прям чтобы какая-то катастрофа точно нет.
+5
-1
+4
Ответ Verhovn
Согласен. Как к личности, у меня к нему нет претензий. Каждый реализовывается по-своему.. Все эти шоу и т.д., но как к специалисту вопросы есть.. И скоро мы ответы найдём. Хотя сложно будет за китайской лигой следить, но думаю спортс будет подкидывать инфу)
Как говорится, "хороший человек - не профессия". Мне, как футбольному болельщику, в первую очередь важно, какой он тренер. А насколько он хороший человек - пусть его друзья оценивают, Дзюба и т.п. Мне же это пофигу.

Газзаев по человеческим качествам - просто отвратительный. А тренер хороший.
+3
0
+3
Ответ Грин Писец
не "Бурундуков", а Борислав Брондуков
бурундуки даже не заметили
+3
0
+3
Судьи у нас не самого высокого уровня, но от них требуется одно - быть последовательными в решениях.
Дали пенальти в одном матче, то ставьте пенальти в аналогичном моменте и в другом матче.
+5
-3
+2
Ответ АРХАТ
Ну с Рубиным ты зашкварился. Как с такой командой и таким бюджетом не попасть даже в стыки((
С каким таким бюджетом? Провалились когда все иностранцы уехали а своих воспитанников (как у Краснодара) не оказалось. Ну да, в этом тоже видимо виноват Слуцкий.
+4
-3
+1
Да надо просто в пятак как Широков. Или в Турции есть наглядный пример. А иначе никак😄
+1
0
+1
Когда в ЭСК иностранцев стало больше, чем россиян, – 4 на 3 – это был лучший год по поводу судейства
Скоро будет ищо лучше :
Судьи из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии будут работать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первые матчи с их участием могут состояться уже в этом году. Об этом заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев. Один из руководителей судейского корпуса добавил, что уровень арбитров из Саудовской Аравии и Катара очень высокий и он надеется, что их работа привнесет в турнир качество.
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А как у нас ВАР обходят?
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Ответ Borsiano
Дзюба делает вид, что знает кто такой Дон Кихот )
🤣
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Душевный разговор о литературе получился.
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Ответ Алешка Терминатор
Как говорится, "хороший человек - не профессия". Мне, как футбольному болельщику, в первую очередь важно, какой он тренер. А насколько он хороший человек - пусть его друзья оценивают, Дзюба и т.п. Мне же это пофигу. Газзаев по человеческим качествам - просто отвратительный. А тренер хороший.
Нема базара, Лëха😄
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Дзюба читал де Сервантеса и согласен со Слуцким, что Дон Кихот фигура спорная!))
И тут есть над чем задуматься..

Истолкованием этого образа занимались и классики литературы (Байрон, Гюго, Гейне, Тургенев), и критики (Белинский). При всём различии толкований почти все писавшие о Дон Кихоте сходились на утверждении, что он является общечеловеческим образом, выражающим вечные свойства человеческого духа, его причисляли к «вечным спутникам» человечества (Мережковский).
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Тут один тренер пытался было рот открыть, но быстро уволили, он переобулся, съездил в Мариуполь, пофоткался в военной форме и опять всем доволен
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Ответ Всё знаю
Судьи у нас не самого высокого уровня, но от них требуется одно - быть последовательными в решениях. Дали пенальти в одном матче, то ставьте пенальти в аналогичном моменте и в другом матче.
Так нет этого. У нас двойные стандарты во всех матчах Зенита.
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Да во всём мире судейство примерно одинаковое...
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Хотелось бы хоть одним глазком глянуть на объективное судейство. Оно вообще где-нибудь есть? В АПЛ, например, я что-то не замечаю такового.
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Ответ Borsiano
Раньше у меня не было никаких предубеждений относительно футболистов, да и вообще спортсменов, но со временем я понял, что жизнь на тренировках вместо учебы на подавляющее большинство спортсменов оказала не самое лучшее влияние, увы. Естественно, есть и исключения
Исключения, конечно, есть. Бесспорно. Но, по личному опыту, скажу, что футболисты парни очень начитанные. А некоторые осваивают другие специальности, не связанные со спортом. Мне кажется - это миф, что все футболисты глупые.
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Дзюба делает вид, что знает кто такой Дон Кихот )
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С журавелем по делу все сказал, Тимур конечно эталон нуля в профессии
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«Почему моя жизнь должна зависеть от какого-то Вахтера из Газпрома?» Да, потому что его туда впихнул другой Вахтер...и так далее, по списку "Вахтеров"...
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Ответ AZ78
Когда Он был тренером его можно было серьезно воспринимать .... но сейчас за такие темы базар вести? .... чушнан ты Леня
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