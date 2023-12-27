Леонид Слуцкий: «Судейство у нас не самое объективное в мире, мягко говоря. Я пытался доказывать, как обходят ВАР. Все об этом боятся говорить»
Леонид Слуцкий ответил на вопрос о противостоянии с судьями в РПЛ.
Артем Дзюба: В России уже сложилось [мнение], что с судьями у вас, условно, бойня...
Леонид Слуцкий: Это как донкихоство, борьба с ветряными мельницами. Все знают, что судейство у нас не самое объективное, мягко говоря, в мире. Я все время пытался фактами доказывать, как обходят ВАР, как у нас увеличивается вдруг количество желтых карточек неожиданно, как происходят те процессы, другие процессы. Когда Ашот Рафаилович [Хачатурянц] возглавлял судейский комитет, был с ним хороший контакт. Когда в ЭСК иностранцев стало больше, чем россиян, – 4 на 3 – это был лучший год по поводу судейства.
Как только вся эта ситуация происходит, все члены ЭСК уезжают, и нам на первый же матч с «Ростовом» назначают Мешкова, который со мной даже не здоровался. Скажи мне, это может быть случайно?
Я помню, когда мы играли в «Олимпии» в КФК. Ты приезжаешь в Ростов, в комитет Юга, а у них уже висит финальная таблица первенства перед началом чемпионата.
Все об этом боятся говорить, потому что нужны факты, если ты говоришь. Это знают люди, которые находятся внутри. Поэтому и так бесятся периодически тренеры, потому что понимают, что это не просто ошибка. Это субъективизм, связанный, скорее всего, с какой-то там...
Артем Дзюба: Ситуацией.
Леонид Слуцкий: Да. Ситуацией не совсем спортивной. Естественно, тебя это бесит и раздражает. И ты понимаешь, что твоя жизнь... Помнишь, как в фильме «Гараж» Брондуков орал: «Почему моя жизнь должна зависеть от какого-то вахтера?» Ты и сидишь и думаешь, почему твоя жизнь должна зависеть от какого-то Вилкова. Ну почему? Хочешь или не хочешь – это зависит. У футболистов это не так, у вас уровень ответственности другой. А здесь ты все можешь сделать правильно...
Как там Журавель говорил: «Слуцкому надо сосредоточиться на тренерстве, а не на судействе». Я ему хотел сказать: «А если он сидит, ведет репортаж, и тут заходит чудак, его отталкивает, выхватывает микрофон и начинает говорить? Он что-то пытается, а тот его опять оттолкнул, не дает ему комментировать. И ты ему скажешь: «Ну что ты, Тимур, сосредоточься, пожалуйста, на комментаторстве. Ну что ты сосредоточился на человеке, который тебе мешает комментировать?» Это такая дилетантская и поверхностная фраза.
Мне на каком-то этапе показалось, что какая-то борьба... Особенно когда Ашот Рафаилович возглавил. Я подумал: «Вот оно! Сейчас все будет прекрасно и великолепно». Но, соответственно, все уехали, и все.
У меня единственное требование к арбитру... Вот ты игрок, ты всегда чувствуешь, когда подсуживают, а не просто ошибаются.
Артем Дзюба: Конечно.
Леонид Слуцкий: В Голландии была одна ситуация. И то, после этого мы с Гезюбююком лучшие друзья, он судит на топовом уровне, и мы реально с ним прям серьезно говорили, и он даже сказал, что я в чем-то был прав, в каких-то моментах. За два года – один раз. Здесь ничего такого нет. А у нас, к сожалению... Когда это просто ошибки, вопросов нет. Ко многим судьям я отношусь с достаточно большим уважением, потому что у меня ни разу не возникло ощущение предвзятости с их стороны. Но и есть большая когорта...
Артем Дзюба: Леонид Слуцкий – Дон Кихот.
Леонид Слуцкий: (смеется) Не скажу, что Дон Кихот, кстати, какой-то положительный персонаж. Очень спорная фигура, на самом деле.
Артем Дзюба: Согласен.
Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого хука до ругательств в рацию резервного
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Да, возможно проблемы какие-то есть, но прям чтобы какая-то катастрофа точно нет.
Газзаев по человеческим качествам - просто отвратительный. А тренер хороший.
Дали пенальти в одном матче, то ставьте пенальти в аналогичном моменте и в другом матче.
Скоро будет ищо лучше :
Судьи из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии будут работать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первые матчи с их участием могут состояться уже в этом году. Об этом заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев. Один из руководителей судейского корпуса добавил, что уровень арбитров из Саудовской Аравии и Катара очень высокий и он надеется, что их работа привнесет в турнир качество.
И тут есть над чем задуматься..
Истолкованием этого образа занимались и классики литературы (Байрон, Гюго, Гейне, Тургенев), и критики (Белинский). При всём различии толкований почти все писавшие о Дон Кихоте сходились на утверждении, что он является общечеловеческим образом, выражающим вечные свойства человеческого духа, его причисляли к «вечным спутникам» человечества (Мережковский).