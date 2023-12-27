Слуцкий рассказал, что мог возглавить «Бенфику» или АЕК перед приходом в «Рубин» в 2019-м

Теги Рубин Артем Дзюба Леонид Слуцкий высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия АЕК высшая лига Греция Рустем Сайманов Олег Яровинский Футбол

Леонид Слуцкий мог возглавить «Бенфику» перед приходом в «Рубин» в 2019-м.

Леонид Слуцкий: Ключевую роль в переходе в «Рубин» сыграл Олег Яровинский. Он давно был знаком с Рустемом Саймановым (бывший генеральный директор клуба – Sports.ru). «Рубин» возник уже на следующий день после ухода из «Витесса».

Артем Дзюба: Еще были варианты?

Леонид Слуцкий: Было несколько хороших вариантов зарубежных.

Артем Дзюба: А назвать можно?

Леонид Слуцкий: Была «Бенфика», был АЕК, но это не то, что: «Вот тебе контракт, подпиши».

Можно было подождать, что-то развивать в ту сторону, но Рустем Фидаевич был очень настойчив. Олег Яровинский говорил, что будет крутой проект, давай пойдем. Я посмотрел в таблицу: одно очко от последнего места, думаю: «Может, нет?» Но активность Рустема Фидаевича и позиция Олега сделали свое дело.

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31 комментарий
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Я не то чтобы против новостей про Слуцкого (он нередко дельные вещи говорит, если абстрагироваться от его карьеры комика), но глянул хронометраж это видео на Ютубе......3 часа😯
Таким макаром Спортсру ещё 2-3 недели будет публиковать высказывания Дзюбы и Слуцкого выкладывая по 10-12 новостей в день)
+31
-2
+29
Ответ Максат Тобыш
Интересно где была бы бенфика сейчас
в пердиве
+29
-3
+26
Если речь про осень 2019, то Бенфика тогда шла на 1 месте в чемпионате и не думала про смену тренера вообще. Бред
+22
-2
+20
АЕК возможно но Бенфику точно нет
+13
0
+13
Про Бенфику смешно, а АЕК, видимо, из Ларнаки.
+8
0
+8
Венгер: «Мы следили за Слуцким перед моим уходом»
+7
0
+7
Интересно где была бы бенфика сейчас
+8
-2
+6
Ответ Non-Conformist
Если речь про осень 2019, то Бенфика тогда шла на 1 месте в чемпионате и не думала про смену тренера вообще. Бред
Ну так Слуцкий любит сказки сочинять)
+8
-2
+6
АЕК вполне - у них тренером Каррера был
+7
-1
+6
фух, пронесло, а то маячила бы везде Бенфика Слуцкого
+4
0
+4
Ответ Денис Давыдов
Между Бенфикой и Рубином выбрать вторых - это сильно
ну было не так, перечитайте новость
+4
0
+4
Рубен Диаш Слуцкого, Гримальдо Слуцкого, Жота Слуцкого, Жоау Феликс Слуцкого))
отличная компания Слуцкого
+3
0
+3
Но он был не единственным кандидатом в Бенфику. Тогда он просто развернулся и ушёл. Так же Бенфика не хотела покупать Дзюбу
+3
0
+3
Бенфика

Ахах

Видимо, португальский еврей Абрамович хотел пристроить своего питомца
+2
0
+2
Ответ ymuller
ну было не так, перечитайте новость
читать новость полностью, перед тем как оставить коммент - это не для настоящих спортсрушников)
+2
0
+2
Автобиография Слуцкого: от Бенфики до Шанхая
+2
0
+2
Ну вот ещё предлагали «ПСЖ»... Так себе
+2
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+2
Это наверное было во сне. Поэтому развивать это в сторону яви было сложно.
+1
0
+1
Между Бенфикой и Рубином выбрать вторых - это сильно
+1
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+1
Бенфика и АЕК из разных весовых категорий команды
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Повезло АЕКу
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Ладно Бенфика, там Барса и Реал его звали - но он отказался!
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Ответ Александр Илькевич
Я не то чтобы против новостей про Слуцкого (он нередко дельные вещи говорит, если абстрагироваться от его карьеры комика), но глянул хронометраж это видео на Ютубе......3 часа😯 Таким макаром Спортсру ещё 2-3 недели будет публиковать высказывания Дзюбы и Слуцкого выкладывая по 10-12 новостей в день)
а что удивляет? это происходит с любыми интервью
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интересно узнать сейчас откуда были еще предложения
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Ответ werowolf-gears
А этот Жота великий футболист? Даже в Саудии почти не играет
Ну а как он будет там больше играть? Ему так-то ещё за Ливерпуль пылить)
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Ответ Сергей Орлов
Про Бенфику смешно, а АЕК, видимо, из Ларнаки.
О да, а греческий прям какой-то топ клуб)))
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Ответ Айрат Ситдиков
Ну так Слуцкий любит сказки сочинять)
Публика любит слушать сказки от Лёни, а Слуцкий - их рассказывать. Душа компании же, любимец журналистов
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Ответ Красная стрела
Но он был не единственным кандидатом в Бенфику. Тогда он просто развернулся и ушёл. Так же Бенфика не хотела покупать Дзюбу
Он просто не был кандидатом. Как правильно ниже написали Бенфика шла на первом месте с отрывом от Порту в +4 очка.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/stats/turnir_16149?tour=14

Да еще и действующим чемпионом Португалии. Чуть хуже выступали в лиге чемпионов, но навряд ли бы рассматривали при этом покорителя четвертых мест.
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