Слуцкий рассказал, что мог возглавить «Бенфику» или АЕК перед приходом в «Рубин» в 2019-м

Леонид Слуцкий мог возглавить «Бенфику» перед приходом в «Рубин» в 2019-м.

Леонид Слуцкий: Ключевую роль в переходе в « » сыграл Олег Яровинский. Он давно был знаком с (бывший генеральный директор клуба – Sports.ru). «Рубин» возник уже на следующий день после ухода из «Витесса».

: Еще были варианты?

Леонид Слуцкий: Было несколько хороших вариантов зарубежных.

Артем Дзюба: А назвать можно?

: Была « », был АЕК, но это не то, что: «Вот тебе контракт, подпиши».

Можно было подождать, что-то развивать в ту сторону, но Рустем Фидаевич был очень настойчив. Олег Яровинский говорил, что будет крутой проект, давай пойдем. Я посмотрел в таблицу: одно очко от последнего места, думаю: «Может, нет?» Но активность Рустема Фидаевича и позиция Олега сделали свое дело.

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