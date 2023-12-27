Слуцкий рассказал, что мог возглавить «Бенфику» или АЕК перед приходом в «Рубин» в 2019-м
Леонид Слуцкий мог возглавить «Бенфику» перед приходом в «Рубин» в 2019-м.
Леонид Слуцкий: Ключевую роль в переходе в «Рубин» сыграл Олег Яровинский. Он давно был знаком с Рустемом Саймановым (бывший генеральный директор клуба – Sports.ru). «Рубин» возник уже на следующий день после ухода из «Витесса».
Артем Дзюба: Еще были варианты?
Леонид Слуцкий: Было несколько хороших вариантов зарубежных.
Артем Дзюба: А назвать можно?
Леонид Слуцкий: Была «Бенфика», был АЕК, но это не то, что: «Вот тебе контракт, подпиши».
Можно было подождать, что-то развивать в ту сторону, но Рустем Фидаевич был очень настойчив. Олег Яровинский говорил, что будет крутой проект, давай пойдем. Я посмотрел в таблицу: одно очко от последнего места, думаю: «Может, нет?» Но активность Рустема Фидаевича и позиция Олега сделали свое дело.
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Таким макаром Спортсру ещё 2-3 недели будет публиковать высказывания Дзюбы и Слуцкого выкладывая по 10-12 новостей в день)
отличная компания Слуцкого
Ахах
Видимо, португальский еврей Абрамович хотел пристроить своего питомца
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/stats/turnir_16149?tour=14
Да еще и действующим чемпионом Португалии. Чуть хуже выступали в лиге чемпионов, но навряд ли бы рассматривали при этом покорителя четвертых мест.