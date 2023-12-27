Тренер «Зенита» Оливейра: «Мама Малкома сказала, что он скучает по Петербургу. Можем попросить его о рекомендации, если он дружит с игроками, которые нам интересны»
Виллиам де Оливейра рассказал, что Малком скучает по Санкт-Петербургу.
«Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.
Думаю, в следующем году он все же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.
Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков», – сказал тренер «Зенита».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам