Тренер «Зенита» Оливейра: «Мама Малкома сказала, что он скучает по Петербургу. Можем попросить его о рекомендации, если он дружит с игроками, которые нам интересны»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Вильям де Оливейра Малком Чемпионат.com Футбол

Виллиам де Оливейра рассказал, что Малком скучает по Санкт-Петербургу.

«Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.

Думаю, в следующем году он все же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.

Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков», – сказал тренер «Зенита».

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4 комментария
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Ставку спортдира не освободил)
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Наш главный бразильский переговорщик))
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Удачи Малкому!
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мне кажется, или в теге совсем другой Вильям?
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