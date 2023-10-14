Семак о том, что «Зенит» не смог компенсировать потерю Малкома: «По позиции игрока не нашли, пытаемся за счет схемы выходить из ситуации»

Сергей Семак считает, что «Зениту» ну удалось компенсировать уход Малкома.

Бразилец в августе перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

«Конечно, не удалось. По позиции игрока мы найти не смогли, пытаемся за счет игровой схемы выходить из ситуации.

желаем удачи, он заслужил хороший контракт, он сам этого хотел. Мы рады за него, смотрим его матчи», – сказал тренер « ».

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