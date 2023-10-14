Семак о том, что «Зенит» не смог компенсировать потерю Малкома: «По позиции игрока не нашли, пытаемся за счет схемы выходить из ситуации»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Сергей Семак считает, что «Зениту» ну удалось компенсировать уход Малкома.

Бразилец в августе перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

«Конечно, не удалось. По позиции игрока мы найти не смогли, пытаемся за счет игровой схемы выходить из ситуации.

Малкому желаем удачи, он заслужил хороший контракт, он сам этого хотел. Мы рады за него, смотрим его матчи», – сказал тренер «Зенита».

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5 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ Leon Petov
Да, Сергей, перестраивать команду это тоже часть тренерской работы
Что Семак уже делал. И продолжает.
+4
0
+4
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Leon Petov
Да, Сергей, перестраивать команду это тоже часть тренерской работы
+3
-2
+1
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dreamstep
Гениального Бакаева отдали шейхам, вот настоящая причина такой игры. Малком так, пешка.
+2
-1
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