У Малкома 8 голов в 11 матчах за «Аль-Хилаль». Сегодня забил «Дамаку»

Малком забил 8-й гол за «Аль-Хилаль».

На 9-й минуте игры 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (1:0, первый тайм) полузащитник открыл счет.

Всего у бывшего футболиста « » 8 голов и 2 результативных паса за 11 матчей в составе нового клуба.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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