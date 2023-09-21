У Малкома 8 голов в 11 матчах за «Аль-Хилаль». Сегодня забил «Дамаку»
Малком забил 8-й гол за «Аль-Хилаль».
На 9-й минуте игры 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (1:0, первый тайм) полузащитник открыл счет.
Всего у бывшего футболиста «Зенита» 8 голов и 2 результативных паса за 11 матчей в составе нового клуба.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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