У Малкома 8 голов в 11 матчах за «Аль-Хилаль». Сегодня забил «Дамаку»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Дамак Футбол

Малком забил 8-й гол за «Аль-Хилаль».

На 9-й минуте игры 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (1:0, первый тайм) полузащитник открыл счет.

Всего у бывшего футболиста «Зенита» 8 голов и 2 результативных паса за 11 матчей в составе нового клуба.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Однозначно лучший российский футболист! В матче с Катаром очень его не хватало!
+15
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Александр Жердин
Малком и в Аравии - Малком!
+5
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Кирилл.С-Пб
Машина!
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Остап Бендер Сгибальщик
круто.сразу отбивает бабло потраченное))вон и бакаева у нас взяли(наверное думают у нас все как Малком)))
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Дмитрий9779
Малком молодец,удачи ему!
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Barsa! bolshe chem klub
как Малкому удаётся разместить в своей тени столько звёзд? Пусть даже возрастных. Ему тоже же не 20.
Забить больше всех в лиге, когда в этой же лиге Роналду Неймар Бензема...
прославляет российский футбол больше чем любой коренной россиянин
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Карл_Иваныч
Честно работает, как и в "Зените", после устранения проблем со здоровьем.
+2
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Михаил1970
Семак подготовил бомбардира. Больше Неймара забивает.
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samarskij-kuzmich
Хороший форвард наверное. На месте скаутов Зенита я бы присмотрелся ))
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Валдис Пельш
Ответ Батя Ригобера
А потому что играл в моей великой Барсе а не мешке Челси
тебя бы в мешок )
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