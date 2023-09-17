Малком поздравил Вильзона Изидора с первым голом за «Зенит».

Новичок петербуржцев открыл счет в матче с «Рубином» (3:0) на 8-й минуте. Это была первая игра француза после трансфера из «Локомотива».

Малком, выступающий за «Аль-Хилаль», выложил ролик, в котором видно, что он смотрит игру на канале «Беларусь 5».

«Я же говорил тебе, брат! Поздравляю», – написал бразилец, летом покинувший «Зенит».

Изображение: instagram.com/malcomoliveira_97

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