Малком смотрел игру «Зенита» с «Рубином» на канале «Беларусь 5». Он поздравил Изидора с 1-м голом: «Я же говорил, брат!»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия телевидение высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Вильзон Изидор Футбол

Малком поздравил Вильзона Изидора с первым голом за «Зенит».

Новичок петербуржцев открыл счет в матче с «Рубином» (3:0) на 8-й минуте. Это была первая игра француза после трансфера из «Локомотива».

Малком, выступающий за «Аль-Хилаль», выложил ролик, в котором видно, что он смотрит игру на канале «Беларусь 5».

«Я же говорил тебе, брат! Поздравляю», – написал бразилец, летом покинувший «Зенит».

Изображение: instagram.com/malcomoliveira_97

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17 комментариев

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Nik Yeremich
а Малком точно в Саудовской Аравии, а не на даче у Лукашенко?
+87
-2
+85
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Vićtor Diaź
Надо тоже начинать на Беларусь 5 смотреть
А то отвратные комментаторы матч-тв уже нереально надоели
+68
-3
+65
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Старик Стариканов
Даже Малком понимает,что комментаторы с матча полное💩
+55
-1
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Игорь Герасимчук
Русский бразилец в Саудовской Аравии смотрит РФПЛ на канале Беларусь 5. Это ли не прекрасно!
+48
0
+48
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Чёрный Плащ˙
Малком тоже не может смотреть Матч-ТВ.
+18
0
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gukmamop
Амбассадор бренда Беларусь 5
+11
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Сергей48
Зенит в душе у Малкома! Быстро не отпустит👍😁
+11
0
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Давид Agabekyan
Ответ Гамарджоба Генацвале
Там МатчТВ и не работает скорее всего.
Удивительно что в Саудовской Аравии работает Беларусь 5
+9
0
+9
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Сергей Жарковский
Малкому успехов! Спасибо что не забываешь Зенит.
+5
-1
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Артем Гладских
Малкому респект, не забывает Зенит.
+2
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Старик Стариканов
Даже Малком понимает,что комментаторы с матча полное💩
Там МатчТВ и не работает скорее всего.
+3
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Давид Agabekyan
Удивительно что в Саудовской Аравии работает Беларусь 5
Ну я пробовал за границей запустить Матч ТВ, не работает.
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Bul.Bul
Хорошая попытка, Бларусь 5, но нет, там у вас еще хуже комментируют
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Ваник Акопян
Автор этого гениального расследования , во первых если я дома в ростове смотрю телеканал BBC через VPN это не значит что я должен обязательно находится в Лондоне в этот момент! во вторых а где му ещё смотреть РПЛ он везде забанен ,вряд ли в саудовской Аравии найдётся телеканал Матч тв !
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sundance
Малком и сопка)
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