Малком смотрел игру «Зенита» с «Рубином» на канале «Беларусь 5». Он поздравил Изидора с 1-м голом: «Я же говорил, брат!»
Малком поздравил Вильзона Изидора с первым голом за «Зенит».
Новичок петербуржцев открыл счет в матче с «Рубином» (3:0) на 8-й минуте. Это была первая игра француза после трансфера из «Локомотива».
Малком, выступающий за «Аль-Хилаль», выложил ролик, в котором видно, что он смотрит игру на канале «Беларусь 5».
«Я же говорил тебе, брат! Поздравляю», – написал бразилец, летом покинувший «Зенит».
Изображение: instagram.com/malcomoliveira_97
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А то отвратные комментаторы матч-тв уже нереально надоели