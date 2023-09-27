Агент Малкома о бразильце: «Он скучает по России, конечно. Возможно, однажды вернется в «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Малкома сказал, что бразилец скучает по России в Саудовской Аравии.

«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в «Зенит», – заявил Луис Фернандо Гарсия.

26-летний игрок перешел из петербургского клуба в «Аль-Хилаль» минувшим летом. Сообщалось, что сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

В 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии Малком забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Хочется пожелать Малкому успехов и горы забитых мячей.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korysh
ну конечно, Родина как никак
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адепт Суперлиги
Ну по сравнению с Аравией, Россия ещё цивилизованная страна. Особенно с зарплатой Малкома
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Узденов
Тут ничего нового: на закате карьеры вернётся в Зенит - в прекрасный город и з/п, где ему больше нигде не предложат. Не важно, сколько он заработает в Саудии, для бразилов нет понятия "много денег".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wizard Harry
Вытирая горькие слезы грязными деньгами….😓
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
По двойным соскучился😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy Tucker
штрафы ГИБДД заплатил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий