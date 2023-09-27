Агент Малкома о бразильце: «Он скучает по России, конечно. Возможно, однажды вернется в «Зенит»
Агент Малкома сказал, что бразилец скучает по России в Саудовской Аравии.
«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернется в «Зенит», – заявил Луис Фернандо Гарсия.
26-летний игрок перешел из петербургского клуба в «Аль-Хилаль» минувшим летом. Сообщалось, что сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
В 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии Малком забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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