Канчельскис о Слуцком в «Шанхай Шеньхуа»: «Желаю ему не опозориться, как в своем шоу и в «Рубине» до этого. Надо показать, что наших тренеров можно приглашать за рубеж»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Андрей Канчельскис высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Канчельскис оценил назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».

Российский специалист приступит к работе в китайском клубе с 1 января. Последним клубом Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

«Поздравляю Слуцкого с этим назначением. Желаю ему не опозориться так же, как в своем шоу, а до этого в «Рубине». Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру. В Англии у него не получилось, надеюсь, он сделал выводы.

От любого российского тренера за границей сейчас многое зависит. Слуцкий представляет там нашу страну. Ему надо показать, что наших тренеров можно приглашать работать за рубеж», – сказал Канчельскис.

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25 комментариев
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Ответ Антон Фалафель
Лёня хоть в Шанхае, а напомните где сам Канчела? Вроде где-то в Киргизстане.
Судя по интервью, где-то в пельменной.
+13
-1
+12
Ответ Антон Фалафель
Лёня хоть в Шанхае, а напомните где сам Канчела? Вроде где-то в Киргизстане.
Он в МЮ, но есть нюанс…
+7
-1
+6
Какой же Канчельскис мерзкий тип. Удачи Слуцкому в Китае.
+5
-1
+4
Слуцкий не представляет там нашу страну, только себя.
Так же как условный тренер или игрок - португалец или серб не представляет целую страну в Катаре или в Венгрии.
+3
0
+3
Какие же у нас эксперты 🤡 у нас за последние 10 лет только Слуцкий и Черчесов кто работал в Европе и успели ещё в нескольких лигах тренировать! и то они старперы,а где же наш хвалёный тренерский цех ??? наши даже большинство языков не знают европейских еле русским владеют и невостребованные нигде.. а ну Кержаков ещё возможно дальше Сербии может уехать тренировать
+5
-2
+3
Лёня хоть в Шанхае, а напомните где сам Канчела? Вроде где-то в Киргизстане.
+5
-2
+3
Ответ Spartakus1984
И?
"И" прочитай текст новости, до мычания.
+2
0
+2
Только удачи Лёне! Дай Бог все получится, верим🙌
+1
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Что же ты сам не показал когда в азиатских клубах работал?
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Так же можно пожелать Канчленскису не опозориться в Киргизстане ,он представляет Россию там.
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Я просто взял пиво, откинулся на спинку кресла и собираюсь на это просто посмотреть
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В Англии у него все прекрасно получилось. Слуцкий об этом недавно рассказал в интервью Елагину. И ушел он из за того что владелец клуба распродавал всех игроков на кого был спрос.
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Кончельс, в Узбекистане скандал, в Казахстане скандал, в России скандал, теперь ведет переговоры с великим Киргизским клубом(((((Пучит чувака от зависти(((
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Мерзко, Канчельскис, мерзко.
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думаю, опыт не проматеришь...
и Леонид быстро разберётся... кто у него там будит Камон и на кого надо грузить
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Ответ Alex1104
В общем и целом: правы оба. Канчельскис не показал себя, как тренер совсем, Слуцкий тоже после ЦСКА не показал ничего, а с Рубином вообще нехорошо получилось.
Слуцкий себя прекрасно показал в Чемпионшипе и Нидерландах.
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ждем зарубу в азиатской ЛЧ между МЮ Канчельскиса и Шанхаем Слуцкого
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Ответ Егор Добрый
Какие же у нас эксперты 🤡 у нас за последние 10 лет только Слуцкий и Черчесов кто работал в Европе и успели ещё в нескольких лигах тренировать! и то они старперы,а где же наш хвалёный тренерский цех ??? наши даже большинство языков не знают европейских еле русским владеют и невостребованные нигде.. а ну Кержаков ещё возможно дальше Сербии может уехать тренировать
Лёня ещё молодой , зачем ты его в старпёры записал ?
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