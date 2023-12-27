Канчельскис о Слуцком в «Шанхай Шеньхуа»: «Желаю ему не опозориться, как в своем шоу и в «Рубине» до этого. Надо показать, что наших тренеров можно приглашать за рубеж»
Андрей Канчельскис оценил назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».
Российский специалист приступит к работе в китайском клубе с 1 января. Последним клубом Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
«Поздравляю Слуцкого с этим назначением. Желаю ему не опозориться так же, как в своем шоу, а до этого в «Рубине». Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру. В Англии у него не получилось, надеюсь, он сделал выводы.
От любого российского тренера за границей сейчас многое зависит. Слуцкий представляет там нашу страну. Ему надо показать, что наших тренеров можно приглашать работать за рубеж», – сказал Канчельскис.
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Так же как условный тренер или игрок - португалец или серб не представляет целую страну в Катаре или в Венгрии.
и Леонид быстро разберётся... кто у него там будит Камон и на кого надо грузить