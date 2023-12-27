Семин о Слуцком в «Шанхай Шеньхуа»: «У него большой опыт, все получится. Футбол в Китае на хорошем уровне, но такие специалисты обычно дают новое видение»

Юрий Семин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».

Ранее было объявлено, что российский специалист приступит к работе в китайском клубе с 1 января. Последним клубом Слуцкого был «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.

«У Слуцкого большой опыт. Да, при этом большой перерыв в тренерской карьере, но это было время для того, чтобы внести какие‑то коррективы. Он талантливый парень, поэтому, думаю, в « » у него все получится.

Футбол в Китае и так на хорошем уровне, но когда специалисты такого профиля, как Слуцкий, приезжают тренировать китайские команды – это, конечно, плюс не только для команды, но и федерации футбола Китая. Такие специалисты обычно дают новое видение, вносят коррективы в футбол страны, в которую они приехали тренировать», – сказал бывший главный тренер « ».

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