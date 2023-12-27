Семин о Слуцком в «Шанхай Шеньхуа»: «У него большой опыт, все получится. Футбол в Китае на хорошем уровне, но такие специалисты обычно дают новое видение»

Теги Локомотив Леонид Слуцкий Юрий Семин премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Матч ТВ Футбол

Юрий Семин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».

Ранее было объявлено, что российский специалист приступит к работе в китайском клубе с 1 января. Последним клубом Слуцкого был «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.

«У Слуцкого большой опыт. Да, при этом большой перерыв в тренерской карьере, но это было время для того, чтобы внести какие‑то коррективы. Он талантливый парень, поэтому, думаю, в «Шанхае» у него все получится.

Футбол в Китае и так на хорошем уровне, но когда специалисты такого профиля, как Слуцкий, приезжают тренировать китайские команды – это, конечно, плюс не только для команды, но и федерации футбола Китая. Такие специалисты обычно дают новое видение, вносят коррективы в футбол страны, в которую они приехали тренировать», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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6 комментариев
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Уже как-то непривычно, когда наши тренеры хвалят коллег, верят и желают успеха, а не исходят желчью и обзывают друг друга алкашами.
+4
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Ответ Игорь М.
Семин смотрит чемпионат Китая? Китайская сборная хорошо выступает на международных соревнованиях? Если везде ответ "нет", то почему в Китае футбол хорошо развит?
Шестая лига в мире по посещаемости - после АПЛ, Бундеслиги, Испании, Италии и Мексики.
Скорее всего это и означает - "на хорошем уровне".
+1
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+1
Ответ Oleg Olegov
Уже как-то непривычно, когда наши тренеры хвалят коллег, верят и желают успеха, а не исходят желчью и обзывают друг друга алкашами.
вот до чего мостовой в неконтролируемых дозах доводит
+1
0
+1
Отлично , что Слуцкий займется делом. Давно пора закончить деградировать. Тем более публично.
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Ответ Игорь М.
Семин смотрит чемпионат Китая? Китайская сборная хорошо выступает на международных соревнованиях? Если везде ответ "нет", то почему в Китае футбол хорошо развит?
Может и смотрит. В свое время Босанога (или как его) просил привезти из Китая в Локо
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