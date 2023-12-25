Александр Мостовой: «Дзюбу жалко! На него выливается много всего. Сильный футболист, зачем он полез в шоу со Слуцким?»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой признался, что ему жалко Артема Дзюбу.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказала «кринж года» про шоу тренера Леонида Слуцкого и форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь. Жалко Артема!

Дзюба – сильный футболист, и зачем он туда полез? Был бы там один Слуцкий, тогда вообще…

Артема жалко в том плане, что на него выливается много всего», – сказал экс-хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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11 комментариев
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В этой парочке скорее Лёня удивил. Зачем он полез в шоу с Дзюбой? Был бы там один Дзюба, тогда вообще...
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Слуцкий как человек интересный по мне, с чувством юмора порядок, да и как тренер наряду с Сёминым и Газзаевым один из лучших тренеров России, при том его цска по составу не был каким то праймовым, довольно средние футболисты были в том ЦСКА. А сейчас устав от рутиных тренировок балдеет на тв шоу
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Мне больше жалко Мостового, так как он шут гороховый
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Справедливости ради, Артем сам, порой, напрашивается
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Он же тупой , большое дитё с мозгами подростка
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Шута не жалко.
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Потому что инфантильный нарцисс, да ещё и тупой к тому же, но это для футболиста норма, Мостовой сам знает.
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Так Дзюба и не против того чтобы его постоянно полоскали в СМИ. Надо постоянно подогревать интерес к себе любыми средствами - на этом и стоит шоу-бизнес. Господа Киркоровы, Милявские, Собчаки и их подельники знают это лучше всех. И придумывать особливо ничего не надо - показал публично голую ж **у или член в носочке, и ты знаменит.
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надо было сразу на интервью к Собчак идти, после него все иноагентов получают автоматом.
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Вспомнился плачущий в ресторане Шурик.
"Птичку жалко" ©
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Аха) Это типа когда хотят кого-нибудь отмазать говорят вот мол, мой мальчик хороший, но зачем-то связался с этим хулиганом. А там как бы еще вопрос кто с кем связался)
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