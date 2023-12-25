Александр Мостовой: «Дзюбу жалко! На него выливается много всего. Сильный футболист, зачем он полез в шоу со Слуцким?»

Александр Мостовой признался, что ему жалко Артема Дзюбу.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказала «кринж года» про шоу тренера Леонида Слуцкого и форварда « » Артема Дзюбы.

«Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь. Жалко Артема!

Дзюба – сильный футболист, и зачем он туда полез? Был бы там один , тогда вообще…

Артема жалко в том плане, что на него выливается много всего», – сказал экс-хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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