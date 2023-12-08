«Мостовой, Канчельскис, Аршавин, Колыванов». Александр назвал главных звезд российского футбола

Теги Локомотив Монако Артем Дзюба Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция Игорь Колыванов Александр Мостовой Андрей Канчельскис Александр Головин Матч ТВ Футбол

Александа Мостового попросили назвать трех главных звезд российского футбола.

«Намекну: те, кто уже давно уже не играют. Мостовой, Канчельскис, Аршавин, Колыванов.

А из действующих тяжело, для меня – Головин.

А если в РПЛ, то, конечно, Дзюба. Другие ребята все молодые пока», – заявил экс-хавбек «Сельты».

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9 комментариев
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Александ, а если одного?
Так все просто. Мостовой и Канчельскис.
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Я бы еще Павлюченко добавил, все-таки забить 40 голов в ротации за ТТХ это очень круто, плюс конкурировал за место с Бентом, Кином и Дэфо, а это игроки которые являются одними из лучших нападающих в истории АПЛ забившие там 100+ мячей, забили больше чем например Дрогба:)
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Ответ Великий Алонсо
Кто такой Колыванов вообще? Ну Павлюченко бы назвал или Жиркова на крайняк, какой нафиг Колыванов
Не смеши народ. Сравнивать спящее полено с лучшим игроком и бомбардиром последнего чемпионата СССР.
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Ответ rigobersong
Я бы еще Павлюченко добавил, все-таки забить 40 голов в ротации за ТТХ это очень круто, плюс конкурировал за место с Бентом, Кином и Дэфо, а это игроки которые являются одними из лучших нападающих в истории АПЛ забившие там 100+ мячей, забили больше чем например Дрогба:)
Кто такой Павлюченко в футболе, где он играл ???? Он вообще мяч чеканить умеет ???777
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