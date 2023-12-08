«Мостовой, Канчельскис, Аршавин, Колыванов». Александр назвал главных звезд российского футбола

Александа Мостового попросили назвать трех главных звезд российского футбола.

«Намекну: те, кто уже давно уже не играют. Мостовой, , , .

А из действующих тяжело, для меня – .

А если в , то, конечно, Дзюба. Другие ребята все молодые пока», – заявил экс-хавбек «Сельты».

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