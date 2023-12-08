«Мостовой, Канчельскис, Аршавин, Колыванов». Александр назвал главных звезд российского футбола
Александа Мостового попросили назвать трех главных звезд российского футбола.
«Намекну: те, кто уже давно уже не играют. Мостовой, Канчельскис, Аршавин, Колыванов.
А из действующих тяжело, для меня – Головин.
А если в РПЛ, то, конечно, Дзюба. Другие ребята все молодые пока», – заявил экс-хавбек «Сельты».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Так все просто. Мостовой и Канчельскис.