Полиция расследует расистские оскорбления в адрес форварда «Лутона» Морриса в матче с «Шеффилдом». Темнокожий арбитр Сэм Эллисон приостанавливал игру из-за жалобы футболиста

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия происшествия судьи болельщики Лутон Роб Эдвардс Брэмелл Лэйн Карлтон Моррис дискриминация Футбол

Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игрока «Лутона» во время матча.

После вчерашнего матча с «Шеффилд Юнайтед» (3:2) в 19-м туре АПЛ главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс рассказал о расистских оскорблениях в адрес нападающего Карлтона Морриса.

Инцидент произошел в концовке матча. После жалобы Морриса на расистский комментарий одного из болельщиков на трибуне судья Сэм Эллисон приостановил игру, чтобы поговорить с тренерами обеих команд. Во время паузы Моррис о чем-то разговаривал с резервным арбитром Энди Мэдли.

«Предположительно, это расистский комментарий – сейчас с этим разбирается полиция. Они поговорили с Карлтоном и узнали его мнение по этому поводу, теперь все в их руках, так что мне больше нечего комментировать.

С Карлтоном все в порядке. Тогда, казалось, он был весьма зол, но сейчас, кажется, у него все хорошо», – сказал Эдвардс.

После матча «Шеффилд» в официальном заявлении осудил поведение болельщика и заявил о сотрудничестве с «Лутоном» и полицией в ходе расследования инцидента.

Отметим, что Сэм Эллисон, обслуживавший матч, стал первым темнокожим судьей за 15 лет, назначенным на игру высшего английского дивизиона.

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4 комментария
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Ну вот теперь будут появляться чернокожие арбитры, которым тоже везде будет слышаться расизм, и которые будут останавливать матчи. Класс!
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А не пробовали играть, вместо того чтобы слушать, что там на трибунах? И что, подобные безобразия с остановкой матчей, они есть в правилах футбола? Очевидно, нет. Потому - судью, вне зависимости от его загорелости - из футбола ссаными тряпками за вопиющую профнепригодность.
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Ну, и плюс ко всему, вместо непонятного "рысискии", следует чётко приводит конкретные слова, послужившие поводом. А уж публика, читающая новости, рассудит. А за читателей решать нечего. Новости - это только факты должны быть.
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Ответ Ебздрогыч
Ну вот теперь будут появляться чернокожие арбитры, которым тоже везде будет слышаться расизм, и которые будут останавливать матчи. Класс!
Та не, там парень очень адекватно судил кстати. И конкретно в этом эпизоде он норм разобрался, не устроил спектакль, а провел переговоры с игроком и тренерами, видимо сказал им что напишет про это в протоколе и все, продолжили играть. Мог бы спокойно и уводить команды с поля.
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