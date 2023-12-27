Полиция расследует расистские оскорбления в адрес форварда «Лутона» Морриса в матче с «Шеффилдом». Темнокожий арбитр Сэм Эллисон приостанавливал игру из-за жалобы футболиста

Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игрока «Лутона» во время матча.

После вчерашнего матча с « » (3:2) в 19-м туре главный тренер « » Роб Эдвардс рассказал о расистских оскорблениях в адрес нападающего .

Инцидент произошел в концовке матча. После жалобы Морриса на расистский комментарий одного из болельщиков на трибуне судья Сэм Эллисон приостановил игру, чтобы поговорить с тренерами обеих команд. Во время паузы Моррис о чем-то разговаривал с резервным арбитром Энди Мэдли.

«Предположительно, это расистский комментарий – сейчас с этим разбирается полиция. Они поговорили с Карлтоном и узнали его мнение по этому поводу, теперь все в их руках, так что мне больше нечего комментировать.

С Карлтоном все в порядке. Тогда, казалось, он был весьма зол, но сейчас, кажется, у него все хорошо», – сказал Эдвардс.

После матча «Шеффилд» в официальном заявлении осудил поведение болельщика и заявил о сотрудничестве с «Лутоном» и полицией в ходе расследования инцидента.

Отметим, что Сэм Эллисон, обслуживавший матч, стал первым темнокожим судьей за 15 лет, назначенным на игру высшего английского дивизиона.

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