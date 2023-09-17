Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли вратаря «Шеффилда» Фодерингэма на почве расизма и угрожали его семье. Клуб осудил их: «Примем самые решительные меры»

Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли вратаря «Шеффилд Юнайтед» на почве расизма.

«Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Шеффилдом» со счетом 2:1 в 5-м туре . После матча вратарь гостей заявил, что подвергся оскорблениям со стороны фанатов.

«Я не возражаю против того, чтобы фанаты соперников называли как угодно. Но будьте полегче с расизмом и угрозами семье. Думайте, прежде чем печатать», – написал Фодерингэм в соцсети.

Клубы осудили поведение фанатов «шпор».

« » осуждает расистские, оскорбительные и угрожающие сообщения, отправленные Уэсу Фодерингэму после вчерашней игры с « ». Теперь клуб будет работать с соответствующими органами для расследования и поддержки Уэса. В нашей игре нет места расизму», – говорится в заявлении «клинков».

«Нам противно слышать о расистских, оскорбительных и угрожающих сообщениях, отправленных Уэсу Фодерингэму после вчерашнего матча. Клуб решительно выступает против всех форм дискриминации и будет полностью сотрудничать с «Шеффилд Юнайтед» и соответствующими органами в их расследованиях.

Мы без колебаний примем самые решительные меры, включая запрет на посещение матчей клуба, против любого так называемого фаната, признанного виновным», – заявил «Тоттенхэм».

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