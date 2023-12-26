Сэм Эллисон стал первым темнокожим судьей за 15 лет, обслужившим матч АПЛ

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия судьи Лутон Футбол

Темнокожий судья обслужил матч АПЛ впервые за 15 лет.

«Шеффилд Юнайтед» принимал «Лутон» в 19-м туре чемпионата Англии (2:3). Главным арбитром этой игры был Сэм Эллисон. 

Элиссон стал первым темнокожим судьей за 15 лет, назначенным на игру высшего английского дивизиона – с 1997 по 2008 год в АПЛ работал Юрайя Ренни. Он провел последнюю игру в 38-м туре сезона-2007/08. 

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9 комментариев
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Норм судил сегодня
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Я сначала хотел попросить фото, но понял, что он такой один и если что сразу его распознаю)
+3
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Ответ ман сити фейк
Норм судил сегодня
ну на 3,5 из 5 можно ему поставить. 2-й гол лутона был забит из за судейской ошибки. на огбене (когда его подрезал защитник Шеффилда) был либо фол или от ворот,а он показывает на угловой и вследствие него Лутон сравнял счёт . когда забросы были на нападающего Шеффилда,то ни одного нарушения не зафиксировано было,хотя 3 как минимум было во 2-м тайме. видно что дёргается,но это видимо из-за отсутствия опыта. ему пока что матчи даже середняков лучше не давать
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Ответ Егор Добрый
ну на 3,5 из 5 можно ему поставить. 2-й гол лутона был забит из за судейской ошибки. на огбене (когда его подрезал защитник Шеффилда) был либо фол или от ворот,а он показывает на угловой и вследствие него Лутон сравнял счёт . когда забросы были на нападающего Шеффилда,то ни одного нарушения не зафиксировано было,хотя 3 как минимум было во 2-м тайме. видно что дёргается,но это видимо из-за отсутствия опыта. ему пока что матчи даже середняков лучше не давать
а был хоть один вменяемый повтор или только тот, что непосредственно перед угловым показали из-за спин и всё?
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Быть негром, судить много!
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Ответ Under
а был хоть один вменяемый повтор или только тот, что непосредственно перед угловым показали из-за спин и всё?
дружище ну мне допустим повтора со спины хватило )) там прекрасно видно что защитник в игрока играет😁 ну да ладно набьет шишки! просто мне показалось это весомой ошибкой в сторону Шеффилда
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Ответ Егор Добрый
дружище ну мне допустим повтора со спины хватило )) там прекрасно видно что защитник в игрока играет😁 ну да ладно набьет шишки! просто мне показалось это весомой ошибкой в сторону Шеффилда
так а в мяч он при этом попал или нет?
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