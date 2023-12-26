Сэм Эллисон стал первым темнокожим судьей за 15 лет, обслужившим матч АПЛ
Темнокожий судья обслужил матч АПЛ впервые за 15 лет.
«Шеффилд Юнайтед» принимал «Лутон» в 19-м туре чемпионата Англии (2:3). Главным арбитром этой игры был Сэм Эллисон.
Элиссон стал первым темнокожим судьей за 15 лет, назначенным на игру высшего английского дивизиона – с 1997 по 2008 год в АПЛ работал Юрайя Ренни. Он провел последнюю игру в 38-м туре сезона-2007/08.
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