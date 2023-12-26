«Дзюба не кринж. Смешной и хороший мужик. Один из лучших российских форвардов за последние 5 пять, если не лучший». Хавбек «КАМАЗа» Горелов об Артеме

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Первая лига КАМАЗ Жано Ананидзе Павел Горелов Футбол

Хавбек «КАМАЗа» высоко отозвался об Артеме Дзюбе.

Дзюба – кринж?

– Для меня – нет.

– Почему?

– Для меня он очень смешной и хороший мужик. Мне нравятся его шоу. Я думаю, что в этом ничего плохого нет, если он при этом дает результат команде. Почему нет?

– Он же играл в «Ростове», ты тогда был в академии. Что про него можешь рассказать?

– Я видел его со стороны, он еще был с Жано Ананидзе. Они тогда подняли уровень «Ростова». Артем забивал много, и Кубок при нем выиграли.

– По твоему мнению, Дзюба – легенда «Ростова»?

– Нет.

– Футбола?

– Российского? Может быть, да. Он один из лучших нападающих последние лет пять, если не лучший, – сказал Павел Горелов.

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6 комментариев
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Ответ Alex1104
Журналист высокого класса. Только такой может задать вопрос: "Дзюба - кринж?"
Да) И новостник не менее высокого класса соорудил из этого заголовок. "Горелов не считает, что Дзюба кринж"🤦🏻‍♂️
Увольнять бы к чертям за такие заголовки (да и вопросы).
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трэш
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Журналист высокого класса.
Только такой может задать вопрос: "Дзюба - кринж?"
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Хороший форвард далеко не всегда хороший человек.
Хотя журналистский избыточный англицизм можно трактовать довольно широко
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"Дзюба не Кринж" - это отличный заголовок, с некоторым подтекстом!)
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