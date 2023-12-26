«Дзюба не кринж. Смешной и хороший мужик. Один из лучших российских форвардов за последние 5 пять, если не лучший». Хавбек «КАМАЗа» Горелов об Артеме

Хавбек «КАМАЗа» высоко отозвался об Артеме Дзюбе.

– – кринж?

– Для меня – нет.

– Почему?

– Для меня он очень смешной и хороший мужик. Мне нравятся его шоу. Я думаю, что в этом ничего плохого нет, если он при этом дает результат команде. Почему нет?

– Он же играл в « », ты тогда был в академии. Что про него можешь рассказать?

– Я видел его со стороны, он еще был с . Они тогда подняли уровень «Ростова». Артем забивал много, и Кубок при нем выиграли.

– По твоему мнению, Дзюба – легенда «Ростова»?

– Нет.

– Футбола?

– Российского? Может быть, да. Он один из лучших нападающих последние лет пять, если не лучший, – сказал .

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