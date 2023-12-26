«Дзюба не кринж. Смешной и хороший мужик. Один из лучших российских форвардов за последние 5 пять, если не лучший». Хавбек «КАМАЗа» Горелов об Артеме
Хавбек «КАМАЗа» высоко отозвался об Артеме Дзюбе.
– Дзюба – кринж?
– Для меня – нет.
– Почему?
– Для меня он очень смешной и хороший мужик. Мне нравятся его шоу. Я думаю, что в этом ничего плохого нет, если он при этом дает результат команде. Почему нет?
– Он же играл в «Ростове», ты тогда был в академии. Что про него можешь рассказать?
– Я видел его со стороны, он еще был с Жано Ананидзе. Они тогда подняли уровень «Ростова». Артем забивал много, и Кубок при нем выиграли.
– По твоему мнению, Дзюба – легенда «Ростова»?
– Нет.
– Футбола?
– Российского? Может быть, да. Он один из лучших нападающих последние лет пять, если не лучший, – сказал Павел Горелов.
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Увольнять бы к чертям за такие заголовки (да и вопросы).
Только такой может задать вопрос: "Дзюба - кринж?"
Хотя журналистский избыточный англицизм можно трактовать довольно широко