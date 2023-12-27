Головина шокировал уровень игроков в сборной России, в том числе звезд. Хавбек «Монако» был удивлен их физической формой и скоростью принятия решений (Иван Карпов)
Александра Головина шокировал уровень игроков в сборной России.
Об этом рассказали инсайдеры Иван Карпов и Андрей Панков на ютуб-канале Глеба Чернявского.
КАРПОВ: Расскажу немного про Головина. Насколько я знаю, он был в шоке от приезда в сборную, в шоке от уровня футболистов. Без высокомерия, я видел его на тренировке, даже снимал – он абсолютно нормально себя ведет, Соболеву что-то там подсказывал.
ПАНКОВ: Уточню, что Ваня имеет в виду. Во-первых, Голова там сейчас. Во-первых, как он изменился – в сборной он вожак, на каждой тренировке всех строит. Он давно был номером один, но таким раскрепощенным не был. Но он был в шоке не от уровня игроков, а именно от скорости принятия решений.
КАРПОВ: Скорости принятия решений и физики.
ПАНКОВ: Да. Это две основные [претензии]. Он же даже говорил, что, когда приезжает из сборной в «Монако», ему требуется время, чтобы вернуться на скорости, на которых он привык играть.
ЧЕРНЯВСКИЙ: То есть деградируем потихонечку.
КАРПОВ: К сожалению. Сигналов много, но я услышал это – я и так это понимал, но теперь окончательно убедился, осознал, что подход к работе другой даже у самих футболистов.
ЧЕРНЯВСКИЙ: Но туда вызывают 500 человек, требования к себе понижаются. Если бы вызвали, как обычно, лучших, мне кажется, такого впечатления не было бы. Кого-то вызывают в первый раз.
КАРПОВ: Просто я не хочу называть фамилии, но ты и прав, и не прав одновременно. У него были вопросы и к ноунеймам, и к тем, кто является топовыми, звездными игроками.
Головин о РПЛ и топ-лигах: «В России поле не грызут: «Я устал, не побегу». В Европе интенсивность другая, на все надо реагировать, думать быстрее, больше двигаться»
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Кто слетил за играми сборной России и командами из РФ в Лиге Чемпионов, давно уже подметили самый главный казус в играх против иностранных команд и клубов: как-будто против наших играют поставив на приставке Sony PlayStation скорость в 1.5 раза выше обычной.
Скорость паса и принятие решений в ситуациях касаемо активного прессинга против наших....просто ахтунг.
Я из последнего помню Брюгге - Зенит 3:0. Наших возили чисто на скорости принятия решений.
Из российских игроков ну Головин наверно бы не затерялся, остальные даже близко не потянут, к сожалению.
Россия постепенно отстаёт от европейских стандартов подготовки кадров (как кстати и Южная Америка/Африка) - раньше хватало талантов со всего СНГ, но теперь уже вряд ли условные Юран/Онопко/Карпин выберут сборную России, а не Эстонию/Узбекистан и т.п.