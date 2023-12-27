Головина шокировал уровень игроков в сборной России, в том числе звезд. Хавбек «Монако» был удивлен их физической формой и скоростью принятия решений (Иван Карпов)

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Александр Соболев Глеб Чернявский Футбол

Александра Головина шокировал уровень игроков в сборной России.

Об этом рассказали инсайдеры Иван Карпов и Андрей Панков на ютуб-канале Глеба Чернявского.

КАРПОВ: Расскажу немного про Головина. Насколько я знаю, он был в шоке от приезда в сборную, в шоке от уровня футболистов. Без высокомерия, я видел его на тренировке, даже снимал – он абсолютно нормально себя ведет, Соболеву что-то там подсказывал.

ПАНКОВ: Уточню, что Ваня имеет в виду. Во-первых, Голова там сейчас. Во-первых, как он изменился – в сборной он вожак, на каждой тренировке всех строит. Он давно был номером один, но таким раскрепощенным не был. Но он был в шоке не от уровня игроков, а именно от скорости принятия решений.

КАРПОВ: Скорости принятия решений и физики.

ПАНКОВ: Да. Это две основные [претензии]. Он же даже говорил, что, когда приезжает из сборной в «Монако», ему требуется время, чтобы вернуться на скорости, на которых он привык играть.

ЧЕРНЯВСКИЙ: То есть деградируем потихонечку.

КАРПОВ: К сожалению. Сигналов много, но я услышал это – я и так это понимал, но теперь окончательно убедился, осознал, что подход к работе другой даже у самих футболистов.

ЧЕРНЯВСКИЙ: Но туда вызывают 500 человек, требования к себе понижаются. Если бы вызвали, как обычно, лучших, мне кажется, такого впечатления не было бы. Кого-то вызывают в первый раз.

КАРПОВ: Просто я не хочу называть фамилии, но ты и прав, и не прав одновременно. У него были вопросы и к ноунеймам, и к тем, кто является топовыми, звездными игроками.

Головин о РПЛ и топ-лигах: «В России поле не грызут: «Я устал, не побегу». В Европе интенсивность другая, на все надо реагировать, думать быстрее, больше двигаться»

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62 комментария
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Прочитал заголовок в таком ключе, что он шокирован в хорошем смысле)
+148
-4
+144
Да понятное дело, что все сдали. Толку от этой сборной. Играют ни за что, какая у них может быть мотивация ? Грустно все это слышать. Но это реалии такие. Хотя после чм в России, казалось, что должно быть новое сильное поколение. Но, пока ничего толком. Все бестолку
+73
-4
+69
Рано или поздно нас вернут в еврокубки. И вот там позора не оберемся, все предыдущие цветочками покажутся
+59
-10
+49
Ответ Славный охотник
Прочитал заголовок в таком ключе, что он шокирован в хорошем смысле)
Кстати да, звучало именно в позитивном ключе, а оказалось, что все наоборот
+27
-1
+26
Вот это инсайд от Вани Карпова , Головин это рассказал у Нобеля в интервью
+19
0
+19
О чем говорить, если зюба в 45 лет по-прежнему один из лучших в рпл, а в Турции этот мешок забил 1 гол за полгода (и тот липовый)
+27
-10
+17
Во время самих матчей сборной видно, что Головин на совершенно другом уровне работает, особенно по части движения и скорости мышления. А потом кто-то будет говорить, мол, зря в Монако перешёл, он там типа не спрогрессировал, ага...
+15
-2
+13
Да и Карпин говорит про тоже самое. Только Карпина за эти слова хейтят
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0
+9
А какие звёзды были в сборной кроме Головина? Я что то не припомню..
+10
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Карпов посмотрел интервью Нобеля и выдал за свои мысли..
+9
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Ну это ведь и правда не секрет ДАВНО.

Кто слетил за играми сборной России и командами из РФ в Лиге Чемпионов, давно уже подметили самый главный казус в играх против иностранных команд и клубов: как-будто против наших играют поставив на приставке Sony PlayStation скорость в 1.5 раза выше обычной.
Скорость паса и принятие решений в ситуациях касаемо активного прессинга против наших....просто ахтунг.
Я из последнего помню Брюгге - Зенит 3:0. Наших возили чисто на скорости принятия решений.
+7
0
+7
Ответ Николай Овечкин
Да понятное дело, что все сдали. Толку от этой сборной. Играют ни за что, какая у них может быть мотивация ? Грустно все это слышать. Но это реалии такие. Хотя после чм в России, казалось, что должно быть новое сильное поколение. Но, пока ничего толком. Все бестолку
да они раньше не особо бегали.
+7
-1
+6
Звезда в шоке
+8
-3
+5
Ответ Ебздрогыч
Рано или поздно нас вернут в еврокубки. И вот там позора не оберемся, все предыдущие цветочками покажутся
Если вернут, то Зенит и другие топлегионеров закупят. Так что первые годы могут быть на удивление удачными.
+11
-7
+4
Ответ Vlad Mironenko
Вот это инсайд от Вани Карпова , Головин это рассказал у Нобеля в интервью
Он говорит об этом вообще в каждом интервью, когда его спрашивают )))
+4
0
+4
Ответ AF007
О чем говорить, если зюба в 45 лет по-прежнему один из лучших в рпл, а в Турции этот мешок забил 1 гол за полгода (и тот липовый)
Он за эти 17 туров что ли сильно больше одного забил? В каком месте он один из лучших?
+7
-4
+3
Ответ And-Rover
Это наверстать можно без проблем. Когда бан на ЕК то определенная мотивация пропадает.
Да еще до бана по еврокубкам было отчетливо видно, как в плане скоростей мы даже командам из Австрии и Польши проигрывали, что уже о том чемпионатах говорить?
+3
0
+3
Ответ Славный охотник
Прочитал заголовок в таком ключе, что он шокирован в хорошем смысле)
такое же
+3
0
+3
Вчера Спортинг-Порту смотрел, не сказать, что фантастического уровня футбол, но постоянно ловил себя на мысли, что из всего РПЛ на поле бы не затерялись мб Кордоба, Барриос и Вендел, да и то Вендел оттуда и приехал. Ну Пепе играл примерно как Джикия, но он по ходу уже всё.
Из российских игроков ну Головин наверно бы не затерялся, остальные даже близко не потянут, к сожалению.
+2
0
+2
Ответ Николай Овечкин
Да понятное дело, что все сдали. Толку от этой сборной. Играют ни за что, какая у них может быть мотивация ? Грустно все это слышать. Но это реалии такие. Хотя после чм в России, казалось, что должно быть новое сильное поколение. Но, пока ничего толком. Все бестолку
Системной работы никакой не велось, с чего бы вдруг возникло новое поколение?
+2
0
+2
Ответ Николай Овечкин
Да понятное дело, что все сдали. Толку от этой сборной. Играют ни за что, какая у них может быть мотивация ? Грустно все это слышать. Но это реалии такие. Хотя после чм в России, казалось, что должно быть новое сильное поколение. Но, пока ничего толком. Все бестолку
не знаю кому там после ЧМ могло казаться, что у России хорошее поколение. В срочном порядке вызывали дремучего Игнашевича, в основе играли Самедов и Жирков, всем остальным было 26-29 лет из старта, а самыми молодыми были Миранчуки и Головин (двое и уехали в Европу, где играют в средних командах).
Россия постепенно отстаёт от европейских стандартов подготовки кадров (как кстати и Южная Америка/Африка) - раньше хватало талантов со всего СНГ, но теперь уже вряд ли условные Юран/Онопко/Карпин выберут сборную России, а не Эстонию/Узбекистан и т.п.
+2
0
+2
Карпов, Панков и Чернявский. Не хватает ещё Егорова и Крысевы и палата в полном сборе.
+2
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+1
Ответ Ебздрогыч
Рано или поздно нас вернут в еврокубки. И вот там позора не оберемся, все предыдущие цветочками покажутся
Пфф, куда вернут? РПЛ теперь на 29 месте в рейтинге УЕФА. С кем там играть будем? С Гибралтарскими и Андорскими клубами в 32-ом квалификационном раунде Лиги Конференций?
+1
0
+1
Ответ мистер бин
Если вернут, то Зенит и другие топлегионеров закупят. Так что первые годы могут быть на удивление удачными.
Сомнительно, что с таким экономическим состоянием - оно ведь хуже с каждым днем - кто-то в России купит топ-легионеров. И откуда, кстати? Европейцы сюда точно не рванут толпой.
+1
0
+1
Просто пересказал за Слуцким, это не инсайдер, а шарлатан
+1
0
+1
Ответ мистер бин
Если вернут, то Зенит и другие топлегионеров закупят. Так что первые годы могут быть на удивление удачными.
Разговор про сборную
+1
0
+1
Сдается мне, Головина отметелят на следующих сборах. Хватит на это им скорости принятия решений.
+2
-1
+1
Ответ Ебздрогыч
Рано или поздно нас вернут в еврокубки. И вот там позора не оберемся, все предыдущие цветочками покажутся
Думаю, пока нас вернут, деньги из отечественного футбола, клубов и спонсоры убегут, упадут зарплаты футболистов, и они вереницей потянутся в европейские клубы причём уже любые, поэтому мы уже будем психологически готовы к низким результатам в ЕК.
+1
0
+1
Главная цель игроков сборной травму не получить. Никто там опу рвать не будет в нынешних условиях.
+1
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+1
Ответ Нодар Макацария
Стату его глянь и сравни с турецкой.
4 гола за 1300 минут, гол один раз в 4 матча практически. В каком месте это один из лучших в лиге?
+1
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+1
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