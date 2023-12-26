Александр Головин: «Хочется показать, что в России умеют играть в футбол, чтобы мир увидел. Все думают, наверное, что мы одна из самых слабых стран – это мотивирует»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Нобель Арустамян Александр Головин Футбол

Александр Головин высказался о восприятии российского футбола за рубежом.

– Ты ощущаешь себя лицом русского футбола? Пока нет клубов [в еврокубках], пока бан, сборная не играет официальные матчи. Такое ощущение, что на тебе отдельная ответственность, потому что, по сути, когда в Европе говорят про российский футбол, говорят «Головин». Ты на обложках, в Италии, Испании, Англии, все тебя знают. Ты чувствуешь эту ответственность?

– Небольшую, но все-таки кажется, что есть что-то такое. Не то чтобы ответственность, но от этого хочется больше показать себя, что мы в России все-таки умеем играть в футбол.

Все думают, наверное, что Россия – одна из самых слабых стран, и это даже мотивирует – показать миру, что в России реально есть футболисты – не только я, но и много других хороших игроков, кто уже перешел и перейдет в будущем.

Чтобы мир увидел, что в России есть футбол, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если сборная, которая почти всегда участвовала в ЧМ и Евро, была медалистом ЧЕ и четвертьфиналистом ЧМ "слабая" то 90% сборных в мире, включая абсолютно все постсоветские, тогда кто такие??)
+10
-2
+8
Ответ Rio de Janeiro
Если сборная, которая почти всегда участвовала в ЧМ и Евро, была медалистом ЧЕ и четвертьфиналистом ЧМ "слабая" то 90% сборных в мире, включая абсолютно все постсоветские, тогда кто такие??)
Более того сборная России самая сильная в Восточной Европе и Балканах после хорватов по совокупности достижений.
+1
0
+1
Саша всегда старается это доказать на поле
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий