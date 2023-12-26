Александр Головин: «Хочется показать, что в России умеют играть в футбол, чтобы мир увидел. Все думают, наверное, что мы одна из самых слабых стран – это мотивирует»

Александр Головин высказался о восприятии российского футбола за рубежом.

– Ты ощущаешь себя лицом русского футбола? Пока нет клубов [в еврокубках], пока бан, сборная не играет официальные матчи. Такое ощущение, что на тебе отдельная ответственность, потому что, по сути, когда в Европе говорят про российский футбол, говорят « ». Ты на обложках, в Италии, Испании, Англии, все тебя знают. Ты чувствуешь эту ответственность?

– Небольшую, но все-таки кажется, что есть что-то такое. Не то чтобы ответственность, но от этого хочется больше показать себя, что мы в России все-таки умеем играть в футбол.

Все думают, наверное, что Россия – одна из самых слабых стран, и это даже мотивирует – показать миру, что в России реально есть футболисты – не только я, но и много других хороших игроков, кто уже перешел и перейдет в будущем.

Чтобы мир увидел, что в России есть футбол, – сказал полузащитник « » и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам