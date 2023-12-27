Хейлунд забил первый гол в АПЛ – в 15-м матче

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд забил первый гол в АПЛ.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Астон Виллы» в 19-м туре чемпионата Англии (3:2, второй тайм). 

Датский футболист проводит 15-й матч в рамках АПЛ. Он забил первый гол в этом соревновании. 

Всего на счету 20-летнего форварда 6 забитых мячей в 23 играх за «Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь

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37 комментариев
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Вот за него персонально рад. Парень тащил МЮ в ЛЧ, насколько это было возможно. В АПЛ просто не везло. Надеюсь, что дальше голы пойдут.
+32
-4
+28
Надеюсь прорвет его, пора.
+24
-5
+19
Ответ xion76
Надеюсь прорвет его, пора.
Как если они его вообще не ищут, не подключают? Один вечно что то старается.
+10
0
+10
Ответ ColonelKurtz
Следующий будет в 30 туре
Экстраполяция по двум точкам?
+6
0
+6
Ответ Under
почему по двум, если по одной? )
Первая точка 0; 0
Вторая точка 15; 1
+4
0
+4
Тут любят поливать игроков МЮ, но по факту все из них потенциал неплохой имеют, проблема в команде. У Эланги 4+5 в Ноттингем Форрест, больше чем у любого игрока МЮ)
+5
-1
+4
Красивый гол получился. Удар у парня поставлен
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
Статистика на уровне Рональду в последнем сезоне)
как всегда "фанаты" барсы везде кроме самой барсы))
+2
0
+2
Ответ Alex Rhea
Комментарий удален модератором
ну дык целый гол за полсезона. тут конечно все позатыкаются
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
Статистика на уровне Рональду в последнем сезоне)
Рон до этого лучшим бомбардиром был с 18-тью голами.
+4
-3
+1
может пойдет дело и 10 голов забьет до конца сезона
+1
0
+1
Главное, чтобы продолжил забивать, Марсьяль иногда тоже забивает, потому забивает на футбол правда.
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Как если они его вообще не ищут, не подключают? Один вечно что то старается.
Ему 100% шанс создали в 1 тайме , он до мяча не успевает
0
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Ответ ColonelKurtz
Следующий будет в 30 туре
первый хеттрик через 15 лет
0
0
0
Убийца Кокорина💪🏻💪🏻💪🏻
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Ответ xQcoW
Такому мертвому полу резерву Вилле любой забил бы
Точно такой же «полу резерв» Виллы обыграл Арсенал и Ман Сити 1:0 и что то им никто не забил)
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Ответ Max Volkov
закончит с 2-3 это тоже самое что 0 сути не меняет совершенно. столько и роман адамов бы забил в таком маню
Ну ноль прям круто было бы, первый случай в истории наверно
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Ответ Supreme Allah
Ну ноль прям круто было бы, первый случай в истории наверно
Ага, Вегорст стучится в дверь со своим нулем в прошлом сезоне АПЛ.
0
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Ответ Блуждающий странник
Тут любят поливать игроков МЮ, но по факту все из них потенциал неплохой имеют, проблема в команде. У Эланги 4+5 в Ноттингем Форрест, больше чем у любого игрока МЮ)
особенно одноногий Антони,который даже в эредивизии 10голов не забивал,хотя в Голландии даже Люк де Йонг стабильно забивает по 20+мячей ладно Де Йонг там даже Алиреза джеханбахш 21+12 делал.
0
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0
Ответ Н.Ф.
Экстраполяция по двум точкам?
почему по двум, если по одной? )
0
0
0
Когда-то его должно было прорвать.
0
0
0
Следующий будет в 30 туре
+8
-8
0
Машин...ка!
0
0
0
С почином!
0
0
0
Я это видел!!!!!
0
0
0
Начнутся опять диферамбы
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
На морально-волевых сегодня вытащил МЮ, чего уж там принижать их заслуги
+1
-1
0
Раз в год и Хейлунд - Холанд!
+5
-5
0
Статистика на уровне Рональду в последнем сезоне)
+18
-18
0
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