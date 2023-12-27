Хейлунд забил первый гол в АПЛ – в 15-м матче

Расмус Хейлунд забил первый гол в АПЛ.

Нападающий « » поразил ворота « » в 19-м туре чемпионата Англии (3:2, второй тайм).

Датский футболист проводит 15-й матч в рамках . Он забил первый гол в этом соревновании.

Всего на счету 20-летнего форварда 6 забитых мячей в 23 играх за «Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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