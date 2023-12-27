«МЮ» забил впервые за 5 матчей – «Астон Вилле». Еще один гол Гарначо отменили из-за офсайда
«Манчестер Юнайтед» забил первый гол за 5 матчей.
Манкунианцы принимают «Виллу» в рамках 19-го тура АПЛ (1:2, второй тайм). Вингер хозяев Алехандро Гарначо забил гол на 59-й минуте, сократив разрыв в счете.
Это первый гол «Юнайтед» за 5 последних матчей – ранее клуб всухую проиграл «Борнмуту» (0:3), «Баварии» (0:1) и «Вест Хэму (0:2), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).
Отметим, что еще один гол Гарначо в этой игре был отменен – видеоассистенты главного арбитра зафиксировали офсайд.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
п.с сквирти - позорник)