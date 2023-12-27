«МЮ» забил впервые за 5 матчей – «Астон Вилле». Еще один гол Гарначо отменили из-за офсайда

«Манчестер Юнайтед» забил первый гол за 5 матчей.

Манкунианцы принимают « » в рамках 19-го тура (1:2, второй тайм). Вингер хозяев забил гол на 59-й минуте, сократив разрыв в счете.

Это первый гол « » за 5 последних матчей – ранее клуб всухую проиграл «Борнмуту» (0:3), «Баварии» (0:1) и «Вест Хэму (0:2), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).

Отметим, что еще один гол Гарначо в этой игре был отменен – видеоассистенты главного арбитра зафиксировали офсайд.

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