«МЮ» забил впервые за 5 матчей – «Астон Вилле». Еще один гол Гарначо отменили из-за офсайда

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Алехандро Гарначо Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил первый гол за 5 матчей.

Манкунианцы принимают «Виллу» в рамках 19-го тура АПЛ (1:2, второй тайм). Вингер хозяев Алехандро Гарначо забил гол на 59-й минуте, сократив разрыв в счете.

Это первый гол «Юнайтед» за 5 последних матчей – ранее клуб всухую проиграл «Борнмуту» (0:3), «Баварии» (0:1) и «Вест Хэму (0:2), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).

Отметим, что еще один гол Гарначо в этой игре был отменен – видеоассистенты главного арбитра зафиксировали офсайд. 

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13 комментариев
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Болельщики МЮ, ожидающие победы в Boxing day, напоминают детей алкоголика, ожидающих подарков от бати...
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Ответ Ебздрогыч
Болельщики МЮ, ожидающие победы в Boxing day, напоминают детей алкоголика, ожидающих подарков от бати...
Ох уж эти твои воспоминания из детства
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Тен Хага на пресс-конференции будет не остановить)
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Ну это продление контракта на 10 лет
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мерзкий арг на кипере наказан за дешевые понты
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Тен Хааг и все хейтеры Роналду должны на коленях молить о прощении, учитывая нынешнюю статистику португальца
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трусливый футбол от тренеришки во втором тайме, не удивлюсь если манки ещё и победят
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Победный забьет Онана через себя
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Может же если захотят.
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Увольнение 7Хага ничего не изменит. Под него уже набрали игроков. Да и МЮ весь сезон не играет в оптимальном составе. 7Хаг не Анчелотти, который мастерски справляется с травмами в Реале. Артёму тоже гнали из клуба в первое время, а сейчас он претендует на титул с молодой яркой командой. МЮ нужны игроки под футбол 7Хага, а половина состава - это наследие прошлых тренеров.
п.с сквирти - позорник)
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Ответ Aleksandr Belov
мерзкий арг на кипере наказан за дешевые понты
этот как ты написал * мерзкий арг * чемпион мира, признан лучшим вратарем сезона. Молодец он!
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