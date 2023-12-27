Тен Хаг о камбэке и 3:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» играл хорошо уже в первом тайме. Ребята показали, что у нас есть характер»
Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Астон Виллой».
Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 19-м туре АПЛ. После первого тайма они уступали 0:2.
«Атмосфера сильно изменилась во втором тайме по сравнению с первым, но если вы посмотрите на первый тайм, то увидите, что мы проигрывали из-за двух стандартов, в эти моменты мы были не так сосредоточены. Я думаю, что уже в первом тайме мы играли довольно хорошо и продолжали стараться.
В перерыве я сказал команде: «Продолжайте верить и делать то, что мы делали, но на самом деле делайте еще больше». Нам нужно было оказывать все большее давление. Вы видели, что произошло, когда при счете 1:2 мы добавили давления».
О камбэке во втором тайме
«Я сказал перед игрой, что мы играли на равных с «Арсеналом», играли на равных с «Ливерпулем», поэтому, если мы будем выкладываться на полную, мы сможем победить кого угодно.
Поверьте, даже когда вы проигрываете 0:2, это не имеет значения. Нужно продолжать в том же духе, проявлять характер, и сегодня ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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