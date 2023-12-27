Тен Хаг о камбэке и 3:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» играл хорошо уже в первом тайме. Ребята показали, что у нас есть характер»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Астон Виллой».

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 19-м туре АПЛ. После первого тайма они уступали 0:2.

«Атмосфера сильно изменилась во втором тайме по сравнению с первым, но если вы посмотрите на первый тайм, то увидите, что мы проигрывали из-за двух стандартов, в эти моменты мы были не так сосредоточены. Я думаю, что уже в первом тайме мы играли довольно хорошо и продолжали стараться.

В перерыве я сказал команде: «Продолжайте верить и делать то, что мы делали, но на самом деле делайте еще больше». Нам нужно было оказывать все большее давление. Вы видели, что произошло, когда при счете 1:2 мы добавили давления».

О камбэке во втором тайме

«Я сказал перед игрой, что мы играли на равных с «Арсеналом», играли на равных с «Ливерпулем», поэтому, если мы будем выкладываться на полную, мы сможем победить кого угодно.

Поверьте, даже когда вы проигрываете 0:2, это не имеет значения. Нужно продолжать в том же духе, проявлять характер, и сегодня ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед»

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16 комментариев
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Ответ Sobachkin
Видимо команда за тренера и это факт! Рвали во втором тайме просто, постоянный прессинг! Смяли Виллу
Астон Вилла откровенно расслабилась после уверенного 1 тайма.
МЮ выиграл на эмоциях. Но гонору сейчас будет будто ЛЧ выиграли 2 раза подряд
+14
-3
+11
Реально удивлён был как игроки сегодня рвали и метали на поле. Надеюсь так и будут продолжать, сколько можно быть безвольными куклами. Только с Онаной что делать будем?)
+8
0
+8
Видимо команда за тренера и это факт! Рвали во втором тайме просто, постоянный прессинг! Смяли Виллу
+4
-2
+2
Ну реально как выступления Ромы Ротенберга, ему бы еще про систему говорить...
+2
0
+2
Ответ Alexander Yavriantz
Реально удивлён был как игроки сегодня рвали и метали на поле. Надеюсь так и будут продолжать, сколько можно быть безвольными куклами. Только с Онаной что делать будем?)
скоро свалит на Кубок Африки, посмотрим на турка
+2
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+2
Копенгаген гол со стандарта, Сарай 2 гола со стандартов, АВ 2 гола со стандартов. может уже пора понять, что МЮ практически бессилен в таких ситуациях
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"проигрывали из за стандартов" будто не в счет стандарты. ничего что свои два гола забили не с игры
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Ответ Great ManUtd
скоро свалит на Кубок Африки, посмотрим на турка
Не свалит, он вроде отказался от КА, чтобы не вернуться запасным)))
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Ответ a2wai
Не свалит, он вроде отказался от КА, чтобы не вернуться запасным)))
так он только недавно в сборную вернулся
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Ответ Great ManUtd
скоро свалит на Кубок Африки, посмотрим на турка
Надеюсь свалит
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Ответ Great ManUtd
так он только недавно в сборную вернулся
Ну в сборную он вернулся, но он на фоне своих ляпов боится, что если он уедет на Кубок Африки, то его из основы может выпнуть тип, которого МЮ купил за 5 лямов евро)
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Ответ Great ManUtd
скоро свалит на Кубок Африки, посмотрим на турка
не поедет, сказал
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Ответ Alexander Yavriantz
Реально удивлён был как игроки сегодня рвали и метали на поле. Надеюсь так и будут продолжать, сколько можно быть безвольными куклами. Только с Онаной что делать будем?)
Алтая в ворота ставить. Зачем у Фенербахче купили основного вратаря, дайте парню играть.:))))))))
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Ответ Любезный Коссутий
Копенгаген гол со стандарта, Сарай 2 гола со стандартов, АВ 2 гола со стандартов. может уже пора понять, что МЮ практически бессилен в таких ситуациях
Наверное Форрест тоже со стандарта забьет
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Ответ #SharkTeam
Наверное Форрест тоже со стандарта забьет
нет. победим же
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