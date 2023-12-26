Эрик тен Хаг: «Уверен, болельщики «МЮ» разочарованы в нас. Мы должны все исправить»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия болельщики Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» должен реабилитироваться перед болельщиками.

– Что хотите сказать болельщикам «Манчестер Юнайтед» перед важной игрой с «Астон Виллой»? Нужна ли вам их поддержка?

– Во-первых, я уверен, что они очень разочарованы в нас. И мы должны все исправить. Нам нужно сделать все по-другому.

Мы очень ценим все то время, что они поддерживают нас, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они все время за нас, и мы очень ценим это.

Конечно, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны это сделать, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не знаю, как другим болельщикам, но я не разочарован - мне уже просто поуй.
+24
-3
+21
Все болельщики,кроме местного Сквирти)
+19
-3
+16
Зато 7Хаг очень радует болельщиков остальных 19 клубов, это ли не достижение?
+10
-3
+7
Просмотрел много блогеров фанатов МЮ: большинство из них всё еще защищают тен Хаага. Не видят проблемы, агитирую дать время или винят "бездарей, ленивцев" игроков. Странный культ личности, который появился буквально из воздуха
+6
-1
+5
я стал смотреть меньше футбола, спасибо. освободилось время
+4
0
+4
соседи из Ливерпуля гордятся тобой! продолжай в том же духе!
+5
-2
+3
увольнением тебя?
+3
-1
+2
Ответ mr. Kadyrov
соседи из Ливерпуля гордятся тобой! продолжай в том же духе!
эвертон?,а ливерпулю он уже давно не соперник!
+4
-2
+2
Почему он говорит в нас? Хааг должен за все это отвечать
+2
0
+2
Ответ Стахович
Все болельщики,кроме местного Сквирти)
Сквиртухану главное, что Роналду в клубе нет)
+4
-2
+2
Ответ Ложный Латераль
Рус)
Надо глянуть англоязычных, у меня есть подозрение что только у русскоязычных он так распиарен. Ещё месяца 2 назад в инсте МЮ в топе были комменты с требованием уволить Хага
+1
0
+1
Ответ Jeicob Harlon
эвертон?,а ливерпулю он уже давно не соперник!
мы видели😁😁😁
+2
-1
+1
Ответ Rad0
Не знаю, как другим болельщикам, но я не разочарован - мне уже просто поуй.
да потому что вы не болельщики. вы живете в своих мухосрансках. хотя бы раз мю видели вживую? вот вам и пофигу
+1
0
+1
Тен Хаг хоть раз может признаться как мужчина что он в данный момент нулевой тренер! как ребенок отмазывается после каждого матч
+2
-1
+1
Эмери, походу, все исправит
+1
0
+1
Ответ Rad0
Не знаю, как другим болельщикам, но я не разочарован - мне уже просто поуй.
Тож рукой махнул уже. Пока менеджмент не сменится так все и будет продолжаться. Ни тренер новый, ни пара-тройка топ футболистов ситуацию не исправят.
0
0
0
Ответ red hikkikomori
Надо глянуть англоязычных, у меня есть подозрение что только у русскоязычных он так распиарен. Ещё месяца 2 назад в инсте МЮ в топе были комменты с требованием уволить Хага
До момента, пока сэр полностью не внедрится в спорт отдел, ТХ может чувствовать себя в относительной безопастности.
Не думаю что без полного аудита (как обещал) он будет что то менять, включая замену тренера.
0
0
0
Ответ Zalupechkin
ну ничего , скоро придёт Поттер и вот тогда манчестер заиграет
В Чемпиошипе определенно заиграет)))
0
0
0
Ответ Zalupechkin
ну ничего , скоро придёт Поттер и вот тогда манчестер заиграет
🤣😂так же как и в челси придет на 5-6 матчей.
0
0
0
Ответ Billy_Shears
Зато остальные болельщики в восторге!
Верно 😁
0
0
0
Ответ red hikkikomori
Русскоязычных или англоязычных?
Рус)
0
0
0
Ответ Мария Макарова
мы видели😁😁😁
на сколько они приближаются к ливеру в таблице,последние лет 5?
0
0
0
Эмери даст ещё один повод для разочарования
+1
-1
0
Здесь не надо быть уверенным , это и так ясно что разочарованы , это факт )))
0
0
0
Ответ Rad0
Не знаю, как другим болельщикам, но я не разочарован - мне уже просто поуй.
Реально такая ситуация! Я даже не смотрю уже матчи с МЮ! Сразу счет!
0
0
0
Ответ Serkan_Ballboy
Сквиртухану главное, что Роналду в клубе нет)
Ошибаешься. Ему главное, что Бадр не входит
0
0
0
ну ничего , скоро придёт Поттер и вот тогда манчестер заиграет
0
0
0
Ответ Стахович
Все болельщики,кроме местного Сквирти)
по тактике 0ль, по трансферам 0ль.. по психологии 0ль.. по болтавне пустой 5балов окей.. по поддержке командой 0ль то как он на всех гонит каждый месяц находит себе новую цель для хэйта его никогда не поддержит уже эта команда, пора сливать, если жаль глэйзерам потраченных на него пол млрда то домой его к себе возьмите шутом, хоть как-то пускай отрабатывает что-ли
+1
-1
0
Это какой-то карго-культ Юнайтед: найти лысого тренера, дать ему кучу денег, и ждать, что он как Пеп все выиграет.
0
0
0
У Тен Хага и гигачада Кверти много хейтеров на спорце. Лучших всегда критикуют!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий