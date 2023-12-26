Эрик тен Хаг: «Уверен, болельщики «МЮ» разочарованы в нас. Мы должны все исправить»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» должен реабилитироваться перед болельщиками.
– Что хотите сказать болельщикам «Манчестер Юнайтед» перед важной игрой с «Астон Виллой»? Нужна ли вам их поддержка?
– Во-первых, я уверен, что они очень разочарованы в нас. И мы должны все исправить. Нам нужно сделать все по-другому.
Мы очень ценим все то время, что они поддерживают нас, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они все время за нас, и мы очень ценим это.
Конечно, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны это сделать, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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Не думаю что без полного аудита (как обещал) он будет что то менять, включая замену тренера.