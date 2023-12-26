Эрик тен Хаг: «Знаем стандарты «МЮ». Нужно побеждать как команда. Должны взять ответственность на себя»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался перед матчем с «Астон Виллой».

«Не разочарован отношением к делу. Но, конечно, мы знаем стандарты. «Манчестер Юнайтед» нужно побеждать как команде.

Мы должны взять на себя ответственность как команда. Каждый человек должен выкладываться на 100 процентов», – сказал тренер «МЮ».

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19 комментариев
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Ответ temra
Комментарий удален модератором
😁👍
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+4
Ответ temra
Комментарий удален модератором
Надеюсь тебя не забанят, потому что уместно максимально
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Они с Почетино по единому пособию работают? Каждое интервью набор шаблонных фраз: «Надо биться бороться, берём на себя ответственность, играли хорошо, работаем, до свидания»
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Он должен проводить мастер класс для чиновников
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Если проиграют, его уволят или дадут 9 шанс?
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+1
Ответ temra
Комментарий удален модератором
Надеюсь тебя не забанят, потому что уместно максимально
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0
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Ответ Dexter Morgan
Это говорит человек, который на игроков всё сваливает. Если бы это сказал Моуринью, то я бы поверил. А Тен Хаг гнобит всех.
Так он когда проигрыши винит игроков
Когда победы редкие хвалит себя
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Комментарий удален модератором
Полтора года мужик МЮ тренирует, и вот снизошло озарение: ответственность за результаты пора бы взять на себя)
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Это все Санчо виноват ну
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Это говорит человек, который на игроков всё сваливает. Если бы это сказал Моуринью, то я бы поверил. А Тен Хаг гнобит всех.
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Тен Хааг пару месяцев назад-ждем матча с Лутоном
Тен Хааг сейчас-боимся за матч с Лутоном
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Для вас, Эрик, плохо то, что эти стандарты знаете не только вы, но и болельщики, например. Вот в чём штука
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Тен Хаг: "Мы, кривоногие уе*ки, сами во всем виноваты. Берем на себя ответственность."
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Ответ temra
Комментарий удален модератором
Справедливости ради, его на каждой прессухе спрашивают об одном и том же)
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Так он когда проигрыши винит игроков Когда победы редкие хвалит себя
Классика.
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