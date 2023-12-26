Эрик тен Хаг: «Знаем стандарты «МЮ». Нужно побеждать как команда. Должны взять ответственность на себя»

Эрик тен Хаг высказался перед матчем с «Астон Виллой».

«Не разочарован отношением к делу. Но, конечно, мы знаем стандарты. «Манчестер Юнайтед» нужно побеждать как команде.

Мы должны взять на себя ответственность как команда. Каждый человек должен выкладываться на 100 процентов», – сказал тренер «МЮ».

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