Педри вернется в строй не раньше чем через неделю. Матч с «Реалом» – 28-го
Хавбек «Барселоны» Педри вернется в строй не раньше чем через неделю.
20-летний игрок получил травму квадрицепса бедра в конце августа и пока не тренируется в общей группе.
Возможно, Педри восстановится к игре группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером», которая пройдет 25 октября.
Полузащитник, вероятно, проведет неполный матч, поскольку 28-го числа «Барселона» сыграет с «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Шахтер выиграть и с Фермином можно.
через пару недель начнутся матчи каждые 4-5 дней и к ним нужно подойти с большой ответственностью и уверен что Реал тоже потеряет очки