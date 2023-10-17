Педри вернется в строй не раньше чем через неделю. Матч с «Реалом» – 28-го

Хавбек «Барселоны» Педри вернется в строй не раньше чем через неделю.

20-летний игрок получил травму квадрицепса бедра в конце августа и пока не тренируется в общей группе.

Возможно, восстановится к игре группового этапа Лиги чемпионов с « », которая пройдет 25 октября.

Полузащитник, вероятно, проведет неполный матч, поскольку 28-го числа « » сыграет с « » в рамках 11-го тура .

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