Педри вернется в строй не раньше чем через неделю. Матч с «Реалом» – 28-го

Теги Шахтер Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Класико Педри Футбол

Хавбек «Барселоны» Педри вернется в строй не раньше чем через неделю.

20-летний игрок получил травму квадрицепса бедра в конце августа и пока не тренируется в общей группе.

Возможно, Педри восстановится к игре группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером», которая пройдет 25 октября.

Полузащитник, вероятно, проведет неполный матч, поскольку 28-го числа «Барселона» сыграет с «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги.

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1 комментарий

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Гамаль Хайдаров
лучше не торопиться с выздоровлением, матчей еще много,
Шахтер выиграть и с Фермином можно.
через пару недель начнутся матчи каждые 4-5 дней и к ним нужно подойти с большой ответственностью и уверен что Реал тоже потеряет очки
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