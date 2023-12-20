Педри выбыл на 2-3 недели из-за мышечной травмы

Теги Барселона Ла Лига травмы Альмерия Лас-Пальмас Педри Футбол

Хавбек «Барселоны» Педри пропустит как минимум ближайшие два матча.

Накануне утром во время тренировки 21-летний игрок получил удар по правой ноге и почувствовал дискомфорт в мышцах.

Предварительное обследование показало, что Педри выбыл на две-три недели.

Такими образом, он не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги с «Альмерией», а также в товарищеской встрече с мексиканской «Америкой», которая пройдет в ночь на 22 декабря в Далласе.

Участие Педри в первом матче 2024 года – 4 января против «Лас-Пальмаса» в Примере – находится под вопросом.

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25 комментариев
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Тенденция уже что молодые звездочки Барсы постоянно получают травмы
Сперва их в 17-19 лет нещадно ставят каждый матч , а потом сыпятся травмы
Если в клубе не введут какие-то ограничения по использованию бывших юниоров в оф матчах, то можно загубить талантливую молодежь
А Педри здоровья
Нельзя под 70 матчей давать бывшим юниорам ( как Педри в 2022)
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ДА ##### , сколько уже можно то …

Педри здоровья и полностью восстановиться от травм, но на это уже грустно смотреть…
Жесткий отпечаток дал тот сезон с максимальным количеством матчей за год..
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+8
Ответ Кирилл
Просто вместо того, чтобы слушать клуб, они считают что знают все лучше всех. Клуб настаивал на операции для Фати после его травмы - он сам выбрал консервативное лечение и теперь страдает из-за этого. Барселона хотела, чтобы Педри не ехал на Олимпиаду - он сам настоял на этом и провел рекордное количество матчей, после чего в сезоне просто сломался.. Гави вообще получил первую травму за 3 сезона, так что о нем даже неуместно думать тут.
Гави немного другая история
Игрок , который идет всегда в любой жесткий стык , рано или поздно получит травму
Всегда когда смотрю игру Гави ловлю на мысли себя что он играет на грани
Тут или с возрастом начнет умнее вести борьбу ( не сувать голову в пекло каждый раз ) или увы эта травма будет не последней
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Ответ skorpion n
когда они поймут что отдых неотъемлемая часть всего ?!
Когда он устал то?
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и кто нибудь скажет зачем его тогда на Олимпиаду потащили?
хрусталем к сожалению
+4
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+1
Ответ Гамаль Хайдаров
так после травмы его опять во все матчи по 90 минут пихать стали
Сначала Педри прошел полный курс реабилитации и после полного восстановления медштаб решил его выпускать.

И не было «так после травмы его опять во все матчи по 90 минут пихать стали»: сначала он провел 34 и 32 минуты против Сосьедада и Шахтера, затем увеличили время на поле до 80 минут, а потом была пауза на сборные, после которой уже увеличили время Педри на поле.

Времени было на восстановление и подготовку к игре весь матч было предостаточно.
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И не получится в этот раз перевесить вину за травму на сборную. Ну что ж тут будешь делать!
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Понятно всё кароче
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Ответ Гамаль Хайдаров
так после травмы его опять во все матчи по 90 минут пихать стали
он же не просто так играть начал, он прошёл курс восстановления и подготовки. самое интересное, что травмат Дембеле в ПСЖ перестал травмы мышечные получать, тут дело не а матчах, а в тренировках походу
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Какая товарищеская встреча? Дайте людям отдохнуть. Жесть. После прошлого ЧМ норм никто не отдыхал. А уже год прошёл. Скоро ЧЕ. Удачи всем топ клубам.
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Ответ Кирилл
Сначала Педри прошел полный курс реабилитации и после полного восстановления медштаб решил его выпускать. И не было «так после травмы его опять во все матчи по 90 минут пихать стали»: сначала он провел 34 и 32 минуты против Сосьедада и Шахтера, затем увеличили время на поле до 80 минут, а потом была пауза на сборные, после которой уже увеличили время Педри на поле. Времени было на восстановление и подготовку к игре весь матч было предостаточно.
ну тогда принимаем факт что он хрусталь и сливаем его пока есть спрос👍🏻
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Ответ skorpion n
когда они поймут что отдых неотъемлемая часть всего ?!
Хави им и так по несколько выходных за неделю даёт, а они всё равно умудряются мышечные травмы получать))
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Ответ melmi
Тенденция уже что молодые звездочки Барсы постоянно получают травмы Сперва их в 17-19 лет нещадно ставят каждый матч , а потом сыпятся травмы Если в клубе не введут какие-то ограничения по использованию бывших юниоров в оф матчах, то можно загубить талантливую молодежь А Педри здоровья Нельзя под 70 матчей давать бывшим юниорам ( как Педри в 2022)
Просто вместо того, чтобы слушать клуб, они считают что знают все лучше всех.

Клуб настаивал на операции для Фати после его травмы - он сам выбрал консервативное лечение и теперь страдает из-за этого.
Барселона хотела, чтобы Педри не ехал на Олимпиаду - он сам настоял на этом и провел рекордное количество матчей, после чего в сезоне просто сломался..
Гави вообще получил первую травму за 3 сезона, так что о нем даже неуместно думать тут.
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Прежде чем выкупать Канселу и Феликса, надо найти нормальных физиотерапевтов,а тех кто сейчас уволить к чертям. Вновь Педри пропустит около месяца из-за мышечной травмы. Может уже пора обратить внимание на большое количество травм подобного характера?!
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Ответ Кирилл
Просто вместо того, чтобы слушать клуб, они считают что знают все лучше всех. Клуб настаивал на операции для Фати после его травмы - он сам выбрал консервативное лечение и теперь страдает из-за этого. Барселона хотела, чтобы Педри не ехал на Олимпиаду - он сам настоял на этом и провел рекордное количество матчей, после чего в сезоне просто сломался.. Гави вообще получил первую травму за 3 сезона, так что о нем даже неуместно думать тут.
Гави мне надо в сборную вызывать было на матч ничего не значащий.
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Ответ Ya Tolik
Хотелось бы, чтобы Педри стал уроком для молодых: В 17-18 лет нельзя проводить по 70 игр в год. К сожалению, молодые часто не понимают, что такое плавное подведение к составу и взрослому объёму игр.
Тут две причины
Сами тренеры Барсы рвутся давать по максимуму матчей молодым и зеленым юниорам и плюс проблемы ростера. Когда у тебя два человека на место на одну позицию , то ты будешь дозировано давать время молодому . На ум приходит пример Фодена. При том что огромный талант , но Пеп даже после удачных матчей давал ему передышку и только в этом году он стал играть регулярно ( на фоне травмы КДБ)
А у Барсы ни до ротации сейчас , да , выйдет Лопес на место Педри , но не потому что заслужил , а потому что выбора про сути нет
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Ответ Ya Tolik
Хотелось бы, чтобы Педри стал уроком для молодых: В 17-18 лет нельзя проводить по 70 игр в год. К сожалению, молодые часто не понимают, что такое плавное подведение к составу и взрослому объёму игр.
Это не от него зависит вообще-то. Это вопрос к тренерам, которые его ставили играть в тот сезон.
Ну и в данном случае какое это имеет отношение к количеству игр в том сезоне, если травма случилась от удара по ноге?
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Ответ falkao2013
Прежде чем выкупать Канселу и Феликса, надо найти нормальных физиотерапевтов,а тех кто сейчас уволить к чертям. Вновь Педри пропустит около месяца из-за мышечной травмы. Может уже пора обратить внимание на большое количество травм подобного характера?!
А физиотерапевты как могут повлиять на стыки на тренировках, в результате которого Педри получил повреждение ?
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