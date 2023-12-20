Педри выбыл на 2-3 недели из-за мышечной травмы
Хавбек «Барселоны» Педри пропустит как минимум ближайшие два матча.
Накануне утром во время тренировки 21-летний игрок получил удар по правой ноге и почувствовал дискомфорт в мышцах.
Предварительное обследование показало, что Педри выбыл на две-три недели.
Такими образом, он не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги с «Альмерией», а также в товарищеской встрече с мексиканской «Америкой», которая пройдет в ночь на 22 декабря в Далласе.
Участие Педри в первом матче 2024 года – 4 января против «Лас-Пальмаса» в Примере – находится под вопросом.
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Сперва их в 17-19 лет нещадно ставят каждый матч , а потом сыпятся травмы
Если в клубе не введут какие-то ограничения по использованию бывших юниоров в оф матчах, то можно загубить талантливую молодежь
А Педри здоровья
Нельзя под 70 матчей давать бывшим юниорам ( как Педри в 2022)
Педри здоровья и полностью восстановиться от травм, но на это уже грустно смотреть…
Жесткий отпечаток дал тот сезон с максимальным количеством матчей за год..
Игрок , который идет всегда в любой жесткий стык , рано или поздно получит травму
Всегда когда смотрю игру Гави ловлю на мысли себя что он играет на грани
Тут или с возрастом начнет умнее вести борьбу ( не сувать голову в пекло каждый раз ) или увы эта травма будет не последней
хрусталем к сожалению
И не было «так после травмы его опять во все матчи по 90 минут пихать стали»: сначала он провел 34 и 32 минуты против Сосьедада и Шахтера, затем увеличили время на поле до 80 минут, а потом была пауза на сборные, после которой уже увеличили время Педри на поле.
Времени было на восстановление и подготовку к игре весь матч было предостаточно.
Клуб настаивал на операции для Фати после его травмы - он сам выбрал консервативное лечение и теперь страдает из-за этого.
Барселона хотела, чтобы Педри не ехал на Олимпиаду - он сам настоял на этом и провел рекордное количество матчей, после чего в сезоне просто сломался..
Гави вообще получил первую травму за 3 сезона, так что о нем даже неуместно думать тут.
Сами тренеры Барсы рвутся давать по максимуму матчей молодым и зеленым юниорам и плюс проблемы ростера. Когда у тебя два человека на место на одну позицию , то ты будешь дозировано давать время молодому . На ум приходит пример Фодена. При том что огромный талант , но Пеп даже после удачных матчей давал ему передышку и только в этом году он стал играть регулярно ( на фоне травмы КДБ)
А у Барсы ни до ротации сейчас , да , выйдет Лопес на место Педри , но не потому что заслужил , а потому что выбора про сути нет
Ну и в данном случае какое это имеет отношение к количеству игр в том сезоне, если травма случилась от удара по ноге?