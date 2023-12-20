Педри выбыл на 2-3 недели из-за мышечной травмы

Хавбек «Барселоны» Педри пропустит как минимум ближайшие два матча.

Накануне утром во время тренировки 21-летний игрок получил удар по правой ноге и почувствовал дискомфорт в мышцах.

Предварительное обследование показало, что Педри выбыл на две-три недели.

Такими образом, он не сыграет в сегодняшнем матче с «Альмерией», а также в товарищеской встрече с мексиканской «Америкой», которая пройдет в ночь на 22 декабря в Далласе.

Участие Педри в первом матче 2024 года – 4 января против « » в Примере – находится под вопросом.

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