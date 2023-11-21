«Барса» никого не подпишет на место Гави. Денег на трансферы нет, клуб верит в Фермина и считает, что 5 хавбеков хватит до конца сезона (Marca)

«Барселона» не планирует подписывать полузащитника из-за серьезной травмы Гави.

Как пишет Marca, спортивное руководство «Барсы» решило, что необходимости в усилении полузащиты нет, и этому есть несколько причин.

Во-первых, это связано с экономическими проблемами «Барселоны». По правилам клуб может подписать игрока, который будет получать 80% от зарплаты Гави, не включая эти данные в финансовые отчеты. Однако это создаст проблемы при работе над усилением других зон, которые сейчас приоритетнее для клуба. В частности, это касается завершения трансфера , подписания центрального полузащитника, а также возможного выкупа или продления аренд и Жоау Канселу.

Кроме того, сейчас у «Барсы» нет денег на трансферы. Между потенциальным новичком на замену и Роке клуб выберет второго, так как бразильцу будет сложно понять покупку другого футболиста, когда он уже подписан.

Во-вторых, спортивный аспект тоже играет свою роль. Это связано с прогрессом . Тренерский штаб и раньше считал, что у 20-летнего хавбека есть будущее в «Барсе», но никто не ждал, что он будет так хорош. Сейчас в Фермина очень верят и считают, что он может стать хорошей заменой Гави.

Клуб считает, что пятерых полузащитников хватит, чтобы завершить сезон. Трех основных футболистов – Френки де Йонга, Илкая Гюндогана и Педри – считают игроками очень высокого уровня. Ориоля Ромеу и Фермина считают хорошей заменой для них.

Кроме того, в «Барсе» есть Серджи Роберто, Жоау Канселу и Андреас Кристенсен, которые также могут выйти в центре поля.

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