«Барса» никого не подпишет на место Гави. Денег на трансферы нет, клуб верит в Фермина и считает, что 5 хавбеков хватит до конца сезона (Marca)

Теги Барселона Ла Лига травмы возможные трансферы Илкай Гюндоган Ориоль Ромеу Серджи Роберто Жоау Канселу Андреас Кристенсен Френки де Йонг Жоау Феликс Педри Гави Фермин Лопес Витор Роке Футбол

«Барселона» не планирует подписывать полузащитника из-за серьезной травмы Гави.

Как пишет Marca, спортивное руководство «Барсы» решило, что необходимости в усилении полузащиты нет, и этому есть несколько причин.

Во-первых, это связано с экономическими проблемами «Барселоны». По правилам Ла Лиги клуб может подписать игрока, который будет получать 80% от зарплаты Гави, не включая эти данные в финансовые отчеты. Однако это создаст проблемы при работе над усилением других зон, которые сейчас приоритетнее для клуба. В частности, это касается завершения трансфера Витора Роке, подписания центрального полузащитника, а также возможного выкупа или продления аренд Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Кроме того, сейчас у «Барсы» нет денег на трансферы. Между потенциальным новичком на замену Гави и Роке клуб выберет второго, так как бразильцу будет сложно понять покупку другого футболиста, когда он уже подписан.

Во-вторых, спортивный аспект тоже играет свою роль. Это связано с прогрессом Фермина Лопеса. Тренерский штаб и раньше считал, что у 20-летнего хавбека есть будущее в «Барсе», но никто не ждал, что он будет так хорош. Сейчас в Фермина очень верят и считают, что он может стать хорошей заменой Гави.

Клуб считает, что пятерых полузащитников хватит, чтобы завершить сезон. Трех основных футболистов – Френки де Йонга, Илкая Гюндогана и Педри – считают игроками очень высокого уровня. Ориоля Ромеу и Фермина считают хорошей заменой для них.

Кроме того, в «Барсе» есть Серджи Роберто, Жоау Канселу и Андреас Кристенсен, которые также могут выйти в центре поля.

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27 комментариев

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ddddan 2
реал тоже верил что игроков хватит
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Владимир Самсонов
И с Гави-то не хватает.
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LLC TRUST
Эх, где та Барса Хави, Иньесты, Месси..? Покупки Коутиньо и прочих Пьяничей с Туранами дали о себе знать. Очень похожа сейчас эта Барса на Барсу Ван Галя до Роналдиньо конца 90-х начала 00-х, как мне кажется.
+8
-4
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TravenS
Ответ as009595@icloud.com
Зарплаты Месси Пике Бускетса и прочих довела до такого состояния, оказывается их любовь клубу обусловлена громадными заработками
они эту зп отрабатывали, клуб больше зарабатывал, чем платил.
+9
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yulay
все логично, в условиях дефицита средств надо обходиться тем, что есть. Может Хави из дубля кого опять вытащит.
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василий иванов
но его нужно сводить к шаману или гадалке, пусть перестанет попадать в каркас ворот.
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Nogoi89
Но, вы держитесь! Педри, Гюндоган, де Йонг, Ромеу(прости Господи). Кого-то из молодёжки на скамейку и вперёд.
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KMR
Ответ Пенс
согласен. Наши тру-интернет фены со спортса очень много накидают.
Я вообще. Они же БЧК
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Анвар Масимов
Шанс для Лопеса, он отлично играет. Пас на уровне, обыгрыш тоже. Ну а его дальние удары уже многие прочувствовали
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ymuller
тяжелая ситуация, чисто по составу не смогут бороться за самые высокие цели в этом сезоне
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Terry Coylor
Можно Жирону уже поздравлять с чемпионством
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XavIniesta2008-2015
Видимо, Ла Масия снова должна придти на помощь основной команде. Как и всегда, собственно
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Direct free kick
Ответ Пенс
пусть у меси попросят. Я слышал он любит клуб до гроба может и долги простит.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Пенс
он за копейки задушится. Ну, или папаня задушит. Какое продать) Чела клуб в футбол вывел, а ему всё равно кого обирать.
Клуб вывел его в футбол, купил ему талант, купил ему трофеи и т.д., ещё и зарплату всё время платил, а он ничего клубу не дал, просто слов нет!
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as009595@icloud.com
Ответ LLC TRUST
Эх, где та Барса Хави, Иньесты, Месси..? Покупки Коутиньо и прочих Пьяничей с Туранами дали о себе знать. Очень похожа сейчас эта Барса на Барсу Ван Галя до Роналдиньо конца 90-х начала 00-х, как мне кажется.
Зарплаты Месси Пике Бускетса и прочих довела до такого состояния, оказывается их любовь клубу обусловлена громадными заработками
+9
-9
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Пенс
Ответ KMR
Вообще странная ситуация. Большой клуб,а не может собрать денег. Всякие блогеры собирают донаты и почему бы Барсе не поступить так. Думаю с 10 миллионов евриков в месяц собрать было бы вполне реально.
согласен. Наши тру-интернет фены со спортса очень много накидают.
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