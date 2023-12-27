Эвра считает, что «МЮ» должен был выигрывать после 1-го тайма с «Астон Виллой»: «Они хорошо играли и создали достаточно моментов для этого»

Патрис Эвра оценил игру «Манчестер Юнайтед» в первом тайме матча с «Астон Виллой».

Манкунианцы принимают «Астон Виллу» в рамках 19-го тура (0:2, второй тайм).

«Это как дежавю. Если не смотреть игру, а просто посмотреть на результат, ты увидишь, что « » выигрывает со счетом 2:0, и подумаешь: «О, ну вот, опять».

Но на самом деле перед началом игры мы говорили о том, что нужно быть терпеливыми. « » создал достаточно моментов, чтобы вести, но в последний момент они принимали неправильные решения.

Я не могу сказать, что «Юнайтед» провел плохие первые 45 минут. Они хорошо провели первый тайм, но на самом деле проигрывают 0:2», – сказал бывший защитник «МЮ».

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