Эвра считает, что «МЮ» должен был выигрывать после 1-го тайма с «Астон Виллой»: «Они хорошо играли и создали достаточно моментов для этого»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Астон Вилла премьер-лига Англия Футбол

Патрис Эвра оценил игру «Манчестер Юнайтед» в первом тайме матча с «Астон Виллой».

Манкунианцы принимают «Астон Виллу» в рамках 19-го тура АПЛ (0:2, второй тайм). 

«Это как дежавю. Если не смотреть игру, а просто посмотреть на результат, ты увидишь, что «Астон Вилла» выигрывает со счетом 2:0, и подумаешь: «О, ну вот, опять».

Но на самом деле перед началом игры мы говорили о том, что нужно быть терпеливыми. «Манчестер Юнайтед» создал достаточно моментов, чтобы вести, но в последний момент они принимали неправильные решения.

Я не могу сказать, что «Юнайтед» провел плохие первые 45 минут. Они хорошо провели первый тайм, но на самом деле проигрывают 0:2», – сказал бывший защитник «МЮ». 

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12 комментариев
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Выздоравливай.
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Срочно отменить два гола Астон Виллы!
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Создали тогда, когда начали гореть 2:0 и ринулись в атаку. А до этого пинали буи
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Это авторский метод Тен Хага. Фора +2, чтобы разозлись.
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"Нужно быть терпеливыми..."
Да это какой-то куколдизм уже, честное слово.
"Нас @@@@, но мы крепчаем"
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МЮ должен сменить всё и вся. И тренера и по-хорошему - владельцев !
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Главное, чтобы Тен Хааг остался
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Как и с Ливерпулем
🤣🤣🤣
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Ну раз так, судья поменяйте счет пожалуйста
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Этому мю не помочь, легче купить сити и переименовать его на мю
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