Орлов о «Спартаке»: «Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Александр Соболев Вендел Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Журналист Геннадий Орлов оценил результаты «Спартака» в первой части сезона.

«Спартак» на мажорной ноте завершил первую часть сезона, провел сильный матч с «Крыльями». В атаке красно-белые смотрелись замечательно. Абаскаль, похоже, нашел оптимальное сочетание впереди. Москвичам нужен, еще один центральный защитник.

Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с самарцами. Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они действительно мастера. Правда, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут.

Сейчас нравится Соболев. Воспитательные меры Абаскаля возымели действия. Александр и на команду здорово работает, и сам все время нацелен на удар. Соболев не выключался из игры в матче с «Крыльями». Все время оказывался в нужном месте. «Спартак» был хорош, показал, что будет претендовать на высокие места.

Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли», – сказал Орлов

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

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13 комментариев
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Ответ Мукунку хороший
Ты смотри старый Орлик,что бы Сельдерея твоего не уволили.. а то всё жало в Спартак суёт
Так а что Орлов не так сказал? Все по делу
+12
-6
+6
Ну серьезно, а какой смысл менять? Вообще не вижу смысла менять тренера в РПЛ сейчас никому, кроме тех кто борется за выживание. Единственное что имеет турнирное значение - это не вылететь, вот если вернут еврокубки - тогда да.
+5
-3
+2
Ответ red hikkikomori
Ну серьезно, а какой смысл менять? Вообще не вижу смысла менять тренера в РПЛ сейчас никому, кроме тех кто борется за выживание. Единственное что имеет турнирное значение - это не вылететь, вот если вернут еврокубки - тогда да.
То есть победа в чемпе значения не имеет? Раз не дает шанса закалымить на ЛЧ, - то значения не имеет, так что ли?
+2
-1
+1
Ответ Посторонним В
То есть победа в чемпе значения не имеет? Раз не дает шанса закалымить на ЛЧ, - то значения не имеет, так что ли?
Ну ладно, чемпионство может ещё и имеет значение, но не настолько чтобы убирать тренера, не дав ему отработать контракт до конца
+3
-2
+1
Ты смотри старый Орлик,что бы Сельдерея твоего не уволили.. а то всё жало в Спартак суёт
+11
-11
0
Давно ли Генка стал журналистом?)))
Комментатором-то назвать сложно, а тут журналист.
+7
-7
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Орлов в своём репертуаре)
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Будет новый спорт. директор он и будет защищать кандидатуру тренера. Скажет: оставляем Абаскаля, будет отвечать за это.
Скажет увольняем и приглашаем вот этого. Тоже будет отвечать за это.
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Можно было поверить в искренность и согласиться адекватностью данного высказывания, только словами "было бы смешно" он все перечеркнул...
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ваша запятая в предложении "москвичам нужен, еще один центральный защитник" дает понять, что защитникам является сам абаскаль. для этого правила и нужно учить, чтобы смысл не искажать
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Смешно будет, когда весной снова как в прошлом сезоне, будет 2 победы в 12 матчах
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Ответ red hikkikomori
Ну ладно, чемпионство может ещё и имеет значение, но не настолько чтобы убирать тренера, не дав ему отработать контракт до конца
"Мои друзья вегда идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков". А что, разве плохо? Чем старее становлюсь, тем больше им завидую.
ПС. Не приниайте на свой счет. Иногда даже маленькие нюансы смысла наталкивают на большую философию. Развивать не буду, флуд.
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