Орлов о «Спартаке»: «Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли»

Журналист Геннадий Орлов оценил результаты «Спартака» в первой части сезона.

«Спартак» на мажорной ноте завершил первую часть сезона, провел сильный матч с «Крыльями». В атаке красно-белые смотрелись замечательно. Абаскаль, похоже, нашел оптимальное сочетание впереди. Москвичам нужен, еще один центральный защитник.

Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с самарцами. Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами . Они действительно мастера. Правда, , как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут.

Сейчас нравится Соболев. Воспитательные меры Абаскаля возымели действия. Александр и на команду здорово работает, и сам все время нацелен на удар. не выключался из игры в матче с «Крыльями». Все время оказывался в нужном месте. «Спартак» был хорош, показал, что будет претендовать на высокие места.

Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят . Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли», – сказал .

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

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