Роман Шишкин: «Спартак» был бы в двойке, если бы не обидные потери очков. Могут обыграть любого и проиграть кому угодно – в перерыве сделают выводы, надеюсь»

Теги Спартак Крылья Советов Роман Шишкин премьер-лига Россия Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Шишкин считает, что «Спартак» мог быть выше в турнирной таблице Мир РПЛ.

В матче 18-го тура «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

– Погодные условия в этом матче, конечно, были специфические, сейчас все об этом много говорят, но я бы не стал на них акцентировать внимание. Единственное, отметил бы труд работников стадиона, которые подготовили поле. Мы увидели хороший, качественный футбол, отметил бы, что мяч очень быстро «ходил», а оба соперника любят именно такой футбол. Эпизодами реально приятно было смотреть, несмотря на минус и снег на улице.

– А особенно приятно, наверное, видеть итоговый счет?

– Да, победу «Спартака» можно назвать уверенной, но я бы не сказал, что «Крылья» в этом матче выглядели безнадежно. Если бы они в первом тайме реализовали свои моменты, возможно, игра пошла бы по-другому. Плюс быстрый гол Промеса сыграл свою роль, и последующая ошибка Солдатенкова тоже. А по такой погоде цена такой ошибки бывает очень весомой.

– Отсутствие Абаскаля как-то повлияло? Забавно, что «Локо» без Галактионова обыграл «Зенит», теперь «Спартак» без Абаскаля – «Крылья Советов»...

– Когда тренер на скамейке, понятно, он добавляет каких-то эмоций, может быть, кому-то на это нравится смотреть, но для меня это не является важным фактором. На базе в недельном цикле команду все равно готовил Абаскаль. И основные решения принимал тоже он. Так что ни минусов, ни плюсов в отсутствии его на скамейке в этом матче для «Спартака» я не вижу.

– Сыграть на ноль в таком матче – большая заслуга?

– Да, серьезная, я даже немного этому удивлен, как и многие. Потому что «Крылья» – весьма забивающая команда. Так что на паузу красно-белые уходят в хорошем настроении, на оптимизме после победы. А в перерыве сделают выводы и проведут работу над поиском стабильности. Потому что сейчас «Спартак» может проиграть любому и обыграть любого соперника. И если бы не обидные потери очков, как, например, с «Факелом», «Спартак» был бы в двойке. Ну и хочу отметить «Крылья» – большая благодарность Осинькину и его штабу, который пытается ставить хороший футбол, несмотря на то, что игроки из команды постоянно уходят. Я за эту команду тоже переживаю, приятно их видеть вверху турнирной таблицы, – сказал экс-игрок «Спартака».

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6 комментариев
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Могли бы... Могли быть вторыми, а могли быть двенадцатыми. С такой не предсказуемой игрой Спартак на своём месте, причём довольно не плохом, могли быть и ниже
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Не был бы. Не могут. Не сделают.
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Ну не в двойке, а в тройке - звучало бы более правдоподобно!
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Спартак реально может и побиться и влететь, очень непредсказуемая команда
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в этом сезоне у всех хандра какая-то, только Воронежцы для себя стабильно играют
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Так можно про любой клуб сказать. Не отдай Локомотив с 3:1 Крыльям на 93й минуте и забей хотя бы один момент из россыпи в матчах с Динамо и Спартаком, где явно доминировали в течение всего матча - был бы на первом месте. Уже молчу про Оренбург с шальным голом на выезде, ошибки судей в других матчах и тд.
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