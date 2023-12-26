Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини может перейти в АПЛ.

« » входит в число клубов, которые проявляют интерес к 20-летнему футболисту, сообщает журналист Альфредо Педулла. В подписании итальянца также заинтересован « ».

Отмечается, что итальянский клуб не намерен вести переговоры о продаже игрока в зимнее трансферное окно до лета и хочет отложить этот вопрос до лета.

В текущем сезоне Серии А Скальвини провел 16 матчей. Подробную статистику защитника можно найти здесь.

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