«МЮ» интересуется Скальвини. «Аталанта» не хочет продавать защитника зимой

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джорджо Скальвини Футбол

Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини может перейти в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» входит в число клубов, которые проявляют интерес к 20-летнему футболисту, сообщает журналист Альфредо Педулла. В подписании итальянца также заинтересован «Реал».

Отмечается, что итальянский клуб не намерен вести переговоры о продаже игрока в зимнее трансферное окно до лета и хочет отложить этот вопрос до лета. 

В текущем сезоне Серии А Скальвини провел 16 матчей. Подробную статистику защитника можно найти здесь

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ta-tosha
Двух бастов с Аталанты им мало. Бог любит троицу :)))))
бистов)))
+6
-1
+5
Двух бастов с Аталанты им мало. Бог любит троицу :)))))
+5
-2
+3
По традиции, надо отдавать за 80 лямов.
+3
-2
+1
У кого-то из МЮ в Аталанте свой человек? Иначе непонятно, почему мы собираемся покупать уже 3 полено оттуда
+2
-2
0
учитывая хаос, который творится у МЮ с обороной, сейчас им будут приписывать любой потенциальный трансфер
0
0
0
Ответ Владимир Босов
бистов)))
торопился плюсиков зафармить, не осуждай его
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий