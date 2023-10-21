«Ман Сити» и «Бавария» работают над трансфером защитника «Аталанты» Скальвини. «Ювентусу» 19-летний игрок сборной Италии тоже нужен (Calciomercato)
Джорджо Скальвини привлек внимание европейских топ-клубов.
Calciomercato сообщает, что 19-летний защитник сборной Италии остается целью «Ювентуса», но также работу над трансфером футболиста начали «Манчестер Сити» и «Бавария». Эти клубы уже совершили конкретные шаги в данном направлении.
В текущем сезоне Скальвини провел 8 матчей в Серии А, в прошлом – 32. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
6 комментариев