«Ман Сити» и «Бавария» работают над трансфером защитника «Аталанты» Скальвини. «Ювентусу» 19-летний игрок сборной Италии тоже нужен (Calciomercato)

Теги Бавария Аталанта Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Джорджо Скальвини Футбол

Джорджо Скальвини привлек внимание европейских топ-клубов.

Calciomercato сообщает, что 19-летний защитник сборной Италии остается целью «Ювентуса», но также работу над трансфером футболиста начали «Манчестер Сити» и «Бавария». Эти клубы уже совершили конкретные шаги в данном направлении.

В текущем сезоне Скальвини провел 8 матчей в Серии А, в прошлом – 32. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Bunyod Turgunov
Ман Сити конечно как воздух нужен ЦЗ, поэтому заберут за 100 млн
+6
-2
+4
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JENNINGS
Куда «Сити» ещё один ЦЗ? В коллекцию или на зиму солить?
+3
-2
+1
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A A
Хороший защитник,на перспективу
0
0
0
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Vladimir Frolov
Ну да, Сити 6ой ЦЗ очень нужен, учитывая, что Гвардиол не всегда играет….
0
0
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