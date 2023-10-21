«Ман Сити» и «Бавария» работают над трансфером защитника «Аталанты» Скальвини. «Ювентусу» 19-летний игрок сборной Италии тоже нужен (Calciomercato)

Джорджо Скальвини привлек внимание европейских топ-клубов.

Calciomercato сообщает, что 19-летний защитник сборной Италии остается целью « », но также работу над трансфером футболиста начали « » и « ». Эти клубы уже совершили конкретные шаги в данном направлении.

В текущем сезоне провел 8 матчей в Серии А, в прошлом – 32. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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