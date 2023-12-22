Александр Мостовой заявил, что не знает нового директора «Спартака».

Красно-белые объявили о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба. Специалист ранее занимал должность ведущего скаута «Бенфики».

«Я ничего не знаю об этом человеке. «Спартак» нас уже давно приучил к фамилиям, которые никто не знает. Удивляться здесь точно нечему.

Ничего не слышал о нем вообще. Мне уже вообще все равно, кого они там назначают.

Плохо то, что происходящее в «Спартаке» у многих вызывает безразличие», – сказал бывший полузащитник « » .

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