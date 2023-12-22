Мостовой про Амарала: «Ничего не слышал о нем вообще. «Спартак» нас приучил к фамилиям, которые никто не знает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Томаш Амарал Футбол

Александр Мостовой заявил, что не знает нового директора «Спартака».

Красно-белые объявили о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба. Специалист ранее занимал должность ведущего скаута «Бенфики».

«Я ничего не знаю об этом человеке. «Спартак» нас уже давно приучил к фамилиям, которые никто не знает. Удивляться здесь точно нечему.

Ничего не слышал о нем вообще. Мне уже вообще все равно, кого они там назначают.

Плохо то, что происходящее в «Спартаке» у многих вызывает безразличие», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

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30 комментариев
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Мне кажется он сам звонит в редакции спортивных ресурсов и высказывает свое мнение, даже если трубку не взяли и там автоответчик, иначе как объяснить что каждое его мнение публикуется на спортсе )
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Игорь Новиков в комментах предсказал эту новость ещё 2 часа назад))
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Ответ sashka.loker
Игорь Новиков в комментах предсказал эту новость ещё 2 часа назад))
Это было легче, чем предугадать следующего президента РФ)
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Ответ Дедушкин самогон
Мне кажется он сам звонит в редакции спортивных ресурсов и высказывает свое мнение, даже если трубку не взяли и там автоответчик, иначе как объяснить что каждое его мнение публикуется на спортсе )
Так же, что вы читаете каждое его мнение и коммент оставляете. Значит он на правильном пути.
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Он, наверное, даже мяч чеканить не умеет
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Мостовой приучил нас к собственной некомпетентности
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Ответ Дедушкин самогон
Мне кажется он сам звонит в редакции спортивных ресурсов и высказывает свое мнение, даже если трубку не взяли и там автоответчик, иначе как объяснить что каждое его мнение публикуется на спортсе )
а может никто Мостовому не звонит. Есть нейросеть и задача от спортса - "ответь на такой-то вопрос в стиле Мостового". И какой-то редактор каждый день публикует результаты на ту или иную новость
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Ответ sashka.loker
Игорь Новиков в комментах предсказал эту новость ещё 2 часа назад))
Причем практически из слова в слово )
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Помню Аморала еще по Отпетым Мошенникам, активный чел.
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бывает, не в первой...
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Спортс перестанет быть спортсом , если не напишет в течение дня какую-нибудь хрень о Спартаке. )
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Человек не начал работать а на него уже давят и не довльны.И в правда,ничего не меняется со сторон "экспертов’’.Ну а то,что Мостовой никогда и ничего не знает, это говорит лишь о том, что он далек от футбола.
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Ответ sashka.loker
Игорь Новиков в комментах предсказал эту новость ещё 2 часа назад))
Это было очень легко. Так что тут моей заслуги никакой нет. Просто по долгу работы я очень много Мостового, увы, читаю. Нового он в принципе ничего не говорит. Несколько сюжетов и их разные вариации.
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Мостовой знает только свою фамилию, про остальных слышит в первый раз😀
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Почему кто-то должен знать имя спортивного директора, в чем вообще логика?
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"Мне уже вообще все равно, кого они там назначают." - поэтому и первый же бросился обсуждать... золотая фраза - "я за вами бежал 2 часа,чтоб сказать вам, как мне всё равно".
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Ответ Дедушкин самогон
Мне кажется он сам звонит в редакции спортивных ресурсов и высказывает свое мнение, даже если трубку не взяли и там автоответчик, иначе как объяснить что каждое его мнение публикуется на спортсе )
Может он просто продал кому-то права на право писать комментарии от своего имени))
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мне абсолютно всё равно кого назначают.... в Спартаке безразличие))) мда уж
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Ответ Boni
Так же, что вы читаете каждое его мнение и коммент оставляете. Значит он на правильном пути.
если его путь - стать шутом, то да, на правильном
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Ответ Ivan Petrov
Зачем они сразу начинают спрашивать так глубоко. Сначала спросили знает ли он что нибудь о Португалии,потом знает ли он о существовании Бенфики
Знает (если не забыл). Он там на банке полтора сезона сезона просидел.
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Зачем они сразу начинают спрашивать так глубоко. Сначала спросили знает ли он что нибудь о Португалии,потом знает ли он о существовании Бенфики
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Чеканить умеет? Нет? Мимо.
Что-нибудь новое в футболе изобрёл? Нет? Снова мимо.
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комментатор с предыдущего поста, как в воду глядел 😂😂😂😂
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Кузен Абаскаля
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Карл Клару склонил к аморалу...
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директоров и подобных работников вообще мало кто знает. Если в Спартак пришёл бы Калафат, Мостовой бы тоже был бы недоволен.
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