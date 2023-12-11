«Когда обсуждают матчи в холода, забывают о подготовке. В Нижнем было минус 15-20 – после 25-минутной тренировки трое заболели». Хавбек «Пари НН» Трошечкин об играх зимой

Александр Трошечкин назвал подготовку главной проблемой матчей в зимний период.

«Когда все обсуждают матчи, холода, забывают о главном – подготовке к матчам. Одну игру сыграть в целом несложно в любых условиях. Да, будет некомфортно. Сыграть игру можно, а тренироваться в такую погоду… Как к игре подготовиться? Стандарты вообще невозможно наиграть, потому что нужно много стоять.

Не очень понятно, почему приняли решение играть. Вроде все все понимают, кивают, но мы играем.

Погода в Нижнем Новгороде была от -15 до -20 градусов. В среду вышли на тренировку на стадионе, поле, спасибо агрономам, позволяло. Сначала размялись в тренировочном зале, сделали беговые, вышли на поле, сделали шесть рывков – ускорений, поставили ворота и начали играть. 25 минут в общей сложности – после тренировки трое заболели с температурой, было принято решение дальше не выходить на поле.

« » тренировался под крышей. Наверное, не совсем равные условия подготовки, это не оправдание, просто констатация факта», – сказал полузащитник « ».

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